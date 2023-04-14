Противники реформи пообіцяли продовжувати протести

Конституційна рада Франції у п’ятницю, 14 квітня, підтвердила конституційність пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років. Про це повідомляє видання Le Monde.

Рада заявила, що дії французького уряду відповідають конституції, і схвалила підвищення пенсійного віку, при цьому скасувавши лише другорядні заходи, спрямовані на підвищення зайнятості працівників літнього віку на тій підставі, що вони не підпадають під дію законодавства.

Зазначається, що Конституційна рада також відхилила перший запит опозиції на організацію народного референдуму щодо пенсійної реформи. Друга заявка, що була подана пізніше, розглядатиметься 3 травня.

Попри це, як пише Reuters, в цілому Рада «дала зелене світло» французькій владі, і, ймовірно, законопроект буде опублікований протягом кількох днів, що означатиме офіційне набуття ним чинності. Раніше відповідний законопроект викликав хвилю протестів по всій країні.

Передбачається, що пенсійна реформа буде реалізована з 1 вересня цього року.

Однак профспілки та опозиція попередили, що не відступлять. Коли Конституційна рада оголосила про своє рішення, протестувальники перебували біля паризької мерії.

Політичні оглядачі кажуть, що поширення невдоволення цією реформою може мати довгострокові наслідки, зокрема, можливе посилення позицій ультраправих. Зокрема, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен написала у Twitter, що «доля пенсійної реформи ще не вирішена, і останнє слово скаже народ».

Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l’alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 14, 2023

У 2020 році президент Емманюель Макрон мав намір провести у Франції радикальну пенсійну реформу, яка б заохотила французів працювати щонайменше до 64 років. Підготовка реформи супроводжувалася демонстраціями і страйками. Пандемія Covid-19, що почалася згодом, змусила президента відмовитися від планів радикальної перебудови пенсійної системи, зазначає «Суспільне».

10 січня 2023-го прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн презентувала проєкт пенсійної реформи, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років та збільшення трудового стажу — до 43 років. Влада Франції наполягає, що без цих змін пенсійна система не працюватиме через старіння населення. Це викликало нові протести.

Під час протестів на вулиці у різних містах країни вийшло не менше 740 тис. людей.