Конституційний суд переніс розгляд закону про люстрацію

Конституційний суд на засіданні 14 травня відклав розгляд закону «Про очищення влади». Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на своє джерело.

«Розгляд з люстрації відкладений», — повідомило джерело.

Причина перенесення та нова дата розгляду поки що невідомі. Раніше, 18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону «Про очищення влади». У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону «Про очищення влади».

Варто нагадати, що у 2015 році з поданням про конституційність закону «Про очищення влади» 47 народних депутатів. Усі подання об'єднано в одне конституційне провадження. Так, Верховний Суд у своїх поданнях порушує питання про конституційність положень цього закону, які стосуються заборони для певних осіб, щодо яких здійснюється люстрація, протягом 10 років обіймати посади.

Ідеться про осіб, які обіймали сукупно не менше ніж один рік у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року посади члена Вищої ради юстиції (крім голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника. Ця заборона застосовується до осіб, які обіймали ці самі посади в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року й не були звільнені в цей період за власним бажанням.

Крім того, оскаржуються положення цього закону про заборону обіймати посади для суддів, які прийняли рішення проти учасників Євромайдану.