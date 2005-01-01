Конституційний суд схвалив законопроект про скасування депутатської недоторканності

Раніше 158 депутатів внесли до Ради законопроект про скасування імунітету

Конституційний суд України визнав конституційним законопроект 158 депутатів Верховної Ради про скасування депутатської недоторканності, повідомляють «Українські новини» з посиланням на власні джерела в суді.

Згідно з повідомленням, рішення у справі було ухвалено сьогодні, 6 червня, а його текст буде оприлюднено 7 червня.

Саме засідання Конституційного суду проходило в закритому режимі. З цього питання, зокрема, доповідала суддя Наталія Шаптала.

Йдеться про законопроект № 6773 про внесення змін до Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності, який було внесено до Верховної Ради 158 депутатами парламенту влітку минулого року.

Цим документом пропонується вилучити з Конституції ч. 1 і 3 ст. 80, в яких йдеться про гарантії недоторканності для депутатів ВРУ, а також про неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради.

Для розгляду у парламенті відповідний проект закону повинен отримати висновок Конституційного суду про відповідність ст. 157 і 158 Конституції України, в яких йдеться про неможливість внесення змін в Основний закон під час воєнного чи надзвичайного стану.

Також запропоновані зміни не можуть обмежувати права та свободи громадян і бути спрямованими на порушення незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Верховна Рада попросила Конституційний суд оцінити конституційність законопроекту 158 депутатів про скасування депутатської недоторканності восени 2017 року.

Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності 1 січня 2020 року.