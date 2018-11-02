Конституційний суд відмовився розглядати подання щодо мораторію на продаж землі

Мораторій на землю в Україні залишається чинним

Велика палата Конституційного суду України відмовилася перевіряти конституційність заборони на продаж землі. Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті суду.

Згідно з ним, Конституційний суд отримав подання від 69 депутатів Верховної Ради з проханням перевірити на відповідність Конституції пунктів 14 і 15 перехідних положень Земельного кодексу.

Саме ці пункти забороняють продавати та купувати землю сільськогосподарського призначення.

«Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі», – йдеться в заяві суду.

Суд зазначив, що скаржники не вказали у поданні, у чому полягає неконституційність перехідних положень Земельного кодексу.

На початку вересня народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Мушак заявляв, що разом із 68 колегами зробив подання до Конституційного суду щодо конституційності земельного мораторію.

Як інформував ZAXID.NET, відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд і Європейський суд з прав людини. Тим не менш, продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений. Зокрема, 22 травня 2018 року ЄСПЛ визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

7 грудня 2017 року Верховна Рада продовжила мораторій на відчуження сільгоспземель до 2019 року.