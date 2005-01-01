Консул Ізраїлю обурився персонажем «Жида» у вертепі консульства Польщі у Львові

Вертеп в Генеральному консульстві Республіки Польща у Львові

Почесний консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков критично відреагував на вертеп у Генеральному консульстві Республіки Польща у Львові, де одним із персонажів був «Жид». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє cursorinfo, 18 грудня в Генеральному консульстві Республіки Польща у Львові відбулася різдвяна зустріч. Під час святкування для генконсула Рафала Вольського та дипломатів учні польської школи у Львові показали вертеп, де одним із персонажів був «Жид». На спині персонажа польською мовою був напис «zyd na prezydenta», що в перекладі на українську мову означає «єврей іде в президенти», щоправда наразі точно невідомо, що саме хотіли сказати організатори цими словами.

«Це переходить всі межі здорового глузду, коли в офіційному державному закладі пропагують антисемітизм, а діти беруть участь в цьому жахливому дійстві!», - написав на своїй сторінці в Facebook консул держави Ізраїль Олег Вишняков.

На спині одного з персонажів вертепу видно напис польською мовою «zyd na prezydenta», що в перекладі на українську означає «єврей іде в президенти»/фото зі сторінки Олега Вишнякова

Олег Вишняков також додав, що звернеться до Генерального консула Республіки Польща у Львові Рафала Вольського з вимогою офіційно принести вибачення єврейському народу за явний антисемітизм і агресію.

Також, консул закликав діячів культури бути толерантними і викорінювати з ужитку негативний образ «Жида», який пропагує антисемітизм.

Додамо, що доктор філологічних наук Олександр Пономарів вважає, що в українській мові слово «жид» завжди було нейтральним і не мало антисемітського характеру. Негативного забарвлення слово «жид» набуло через те, що воно має негативне значення у російській мові. Через заперечення євреїв, він радить не вживати це слово, хоча формальних підстав для цього немає. Також проведений Міністерством юстиції України аналіз не виявив норм, якими б заборонялося вживання слова «жид».

Водночас, у 2011 році Український католицький університет закликав відмовитися від образу «жида» у традиційному українському вертепі. Як зазначали автори, «окремі образи, які колись здавалися невинними, сьогодні можуть травмувати людські душі й суперечити нашій земній місії. Не біймося розпрощатися з ними - біймося не помітити, що, обстоюючи застарілі образи, ми порушуємо найважливіше в християнстві - заповідь любові».