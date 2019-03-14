Консультаційний центр компанії Avalon Inc.: новий формат комфорту та сервісу

Avalon Inc.

12 березня відбулося урочисте відкриття сучасного консультаційного центру Avalon Inc. У компанії говорять, що 2019 рік – рік грандіозних планів, нових проектів та щасливих клієнтів. Команда компанії постійно інвестує у вивчення потреб ринку, інноваційні рішення і технології у будівництві та реалізує сучасні житлові комплекси з максимальною увагою до побажань клієнтів.

Святкову стрічку відкриття перерізав генеральний директор інвестиційно-девелоперської компанії Avalon Inc. Дмитро Палієнко. У своєму зверненні до гостей Дмитро Петрович запевнив, що у новому консультаційному центрі компанії все спроектовано з думкою про комфорт, і відзначив, що команда та клієнти – це цінності, у котрі компанія інвестує ще на фундаменті, і завдяки такій довірі фундамент співпраці формується надійний.

Інвестиції у комфорт клієнтів – пріоритет

У ногу з часом і на випередження очікувань клієнтів – такими принципами керуються у компанії, котра не просто будує метри квадратні, а дарує емоції щасливим власникам квартир. Від першого знайомства у консультаційному центрі до урочистого відкриття житлових комплексів – усе повинно бути на найвищому рівні. І навіть після відкриття нового консультаційного центру у компанії не призупиняються процеси удосконалення. Рішення про придбання житла повинні прийматися у комфортній, надійній та приємній атмосфері. «Від інвестицій у наше сьогодні залежить наше завтра», – говорять у компанії.

Керівник департаменту маркетингу компанії Avalon Inc. Юлія Лебедєва додає: «Якщо ми хочемо, щоб споруда була чимось більшим, ніж просто стіни та фундамент, у неї потрібно вкладати емоції. І ми щасливі, що новий консультаційний центр став локацією, де клієнти обирають своє житло, свій особистий простір свободи, про який вони мріють».

Будуємо і змінюємо простір навколо нас

Комфорт, сервіс, естетика та максимальне наближення до локацій будівництва житлових комплексів компанії – це стандарти Avalon Inc. За неповних 5 років присутності компанії на ринку нерухомості Львова консультаційні центри стали її візитними картками, кожен з яких має свій особливий стиль. До прикладу, консультаційний центр на вулиці Зелена, 204, що знаходиться поряд з будівництвом ЖК Avalon Zelena Street, створює атмосферу зеленого оазису мікрорайону, а консультаційний центр на проспекті Червоної Калини, 60 поряд з будівництвом ЖК Avalon Up передає концепцію легкості та безмежності небесних просторів.

Керівник департаменту продажу нерухомості Avalon Inc. Ярослав Возняк відзначає: «Новий консультаційний центр розташований у зручній для клієнтів локації. Він вражає та перевершив очікування перших відвідувачів своїм стилем та атмосферою. Його футуристичний дизайн органічно вписується в архітектуру житлового кварталу AVALON».

Раніше на місці цього консультаційного центру знаходився один з перших центрів продажу нерухомості компанії. Та зростання обсягів будівництва і збільшення кількості клієнтів, котрі хочуть приєднатися до Avalon Family, обумовили потребу спроектувати та реалізувати консультаційний центр нового формату.

Нестандартна архітектура

Архітектура, яка дихає і надихає. Враження легкості, невагомості та нестримне бажання зайти і дізнатися, а як це все поєднано і працює зсередини – такі емоції викликають у відвідувачів дизайнерські рішення, втілені у новому консультаційному центрі.

Архітектори та дизайнери компанії реалізували справді комфортний простір для роботи та спілкування. Мінімалізм в інтер’єрі, що забезпечує максимальну функціональність кожного квадратного метра. Екстер’єр вражає і не залишає байдужим нікого. Завдяки фасадним рішенням, що виконані зі скла, всередину будівлі проникає максимум світла і візуально створюється простір, у якому відсутні обмеження та кордони. Це ідеальне місце для креативу та комфортних рішень щодо вибору власного житла.

На другому поверсі консультаційного центру знаходяться контакт-центр компанії, офіси маркетологів, юристів та після-продажного сервісу. Рішення про зонування робочих просторів прийнято з урахуванням потреб кожної із структурних одиниць компанії, а також клієнтів, котрі можуть комплексно отримати вичерпну консультацію стосовно усіх житлових питань.

Нова атмосфера

Сучасна двоповерхова споруда є епіцентром життя Avalon Family – працівників компанії, клієнтів, котрі вже обрали або обирають свій власний простір для життя.

Завітавши у новий консультаційний центр, Вас привітає офіс-менеджер та запросить на консультацію до менеджера з продажу нерухомості. У той час, коли клієнт отримуватиме професійну консультацію щодо вибору класу житла, житлового комплексу, поверховості та виду з вікна, рахуватимете графік розтермінування та уявлятимете варіанти дизайну власної квартири, його дитина буде із задоволенням проводити час у дитячій кімнаті – у просторі, де керують діти. «Адже найбільша цінність – це щасливий найменший представник сім’ї», – переконані у компанії. Перші відвідувачі у день відкриття вже мали змогу оцінити атмосферу та сервіс і отримати подарунки.