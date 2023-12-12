"Хлібпром" щодня виготовляє 160 тонн хлібної і кондитерської продукції

АТ «ОТП БАНК» уклав кредитну угоду з одним із найбільших підприємств українського ринку хліба ПрАТ «Концерн Хлібпром». Згідно з умовами угоди, банк надає відновлювальну кредитну лінію в сумі 200 млн грн для поповнення обігових коштів компанії. Термін дії кредитної угоди – 3 роки. Про це повідомляє прес-служба ОТП Банку.

«Фінансування підприємств харчової промисловості сьогодні є одним із пріоритетних напрямів розвитку корпоративного бізнесу ОТП Банку. Професійний підхід ПрАТ «Концерн Хлібпром» до ведення бізнесу разом з нашою підтримкою забезпечать його подальший успішний розвиток», – прокоментувала член правління ОТП Банку Алла Бініашвілі.

ПрАТ «Концерн Хлібпром» – одне із найбільших підприємств українського ринку хліба, яке щодня виготовляє понад 160 тонн хлібної, кондитерської продукції, напівфабрикатів та кави. В структуру компанії входить 5 виробничих підрозділів у Львівській та Вінницькій областях із загальним штатом понад 3000 працівників. За підсумками 2022 року компанія стала найбільшим платником податків – експортером Львівської області. Хлібпром» входить до «Української інвестиційної групи», ключовою особою в якій є Віталій Антонов, а також троє його дітей.

« ОТП Банк – «дочка» угорського OTP Bank.