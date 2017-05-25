Кордон під замком

Східні «ворота» країни заблоковані агресором, який окупував частину територій України та майже кожного дня обстрілює позиції українських захисників. У цей час заблокувати західні «ворота» обіцяють самі українці, вимагаючи залишити без змін законодавство, що дозволяє їм уникати оподаткування власних торгових операцій.

Жителі прикордонних територій вийшли на акцію протесту, перекривши пункти пропуску на кордоні України у Львівській та Волинській областях. Їхня вимога - скасувати нові правила безмитного ввезення товарів для власного вжитку, які почали діяти з січня 2018 року.

Виправдовує обурення мешканців прикордонних територій Андрій Болюбаш, голова громадської ради при Львівській ОДА: «Якщо би я був на цьому місці, то я би сказав: – Вибачте, у мене шаблон поведінки такий, для чого мені 5000 грн, коли мій шаблон поведінки приносить мені значно більше. І я людей підтримую».

Андрій Болюбаш заявив: Закон крутий, але люди крутіші.

Натомість не виправдовує контрабанду шаблоном поведінки збагачення Дмитро Крамар з Асоціації імпортерів м’яса, а пропонує реальні робочі місця: «Я повністю підтримую ініціативу влади. Дії «човників» створюють великі проблеми при перетині кордону, до того ж вони є часткою контрабандного бізнесу, а це несплата податків та, відповідно, перешкоди для законослухняних підприємців, – наголошує місцевий бізнесмен та очільник бізнес-асоціації. – Часто ці люди аргументують свої дії тим, що немає робочих місць. Якщо у них проблеми з працевлаштуванням, то запрошую їх до себе – зараз у нас насправді нестача робочих рук. Дискутуючи з захисниками цього бізнесу, я можу сказати, що справді слід боротися з великою контрабандою, яка процвітає на кордонах. Але і ці «човники» також нерідко є партнерами великої контрабанди, переносячи у руках цілі фури товару, щоби уникнути сплати податків. Я лише за те, щоби ця ініціатива була частиною великих змін на кордонах, але якщо експерти лише критикують, але не дають конкретних пропозицій, то це тільки популізм та піар. Також всім критикам хочу запропонувати сісти у машину і поїхати на кордон і простояти там у черзі цілий день. Я, до прикладу, їду по справах або везу товар, сплачуючи чесно мито, але змушений витрачати часом цілий день, щоби перетнути кордон, заповнений «човниками». Чому я, платячи податки, маю спокійно дивитись, як хтось займається контрабандою, ще й заважає мені працювати. Адже тим людям ніхто не забороняє переміщатись через кордон – лише створює такі умови, щоби було невигідно займатись контрабандою».

Раніше Євген Плінський журналіст-розслідувач прикордонних схем контрабандистів, в які «вбудовані» тисячі «човників», пояснив причину такої зацікавленості місцевої влади та її приспішників залишити без змін систему їх роботи: «У каламутні схеми прямо або опосередковано втягнуте до 90% населення прикордонних містечок України. Одні контрабанду возять, інші її постачають (з обох сторін кордону), треті забезпечують її реалізацію, четверті повинні ловити і не допускати, але замість цього мають частку малу з русла вічної ріки.

При цьому, внаслідок порушення митних правил, контрабанди та «сірого імпорту» держава, що перебуває фактично у стані війни, щороку втрачає від 25 до 70 млрд грн на рік (дослідження Інституту соціально-економічної трансформації). Бюджет на оборону у 2017 році склав всього 64млрд грн.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці наголосили, що блокування транспортних комунікацій у відповідності до ст. 279 Кримінального кодексу України тягне за собою кримінальну відповідальність.

«Зокрема ч. 3 цієї статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, кримінальна відповідальність настає також за хуліганство, групове порушення громадського порядку, масові заворушення, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Правоохоронці закликають учасників акції протесту дотримуватися чинного законодавства та не допускати порушень публічної безпеки», - йдеться у повідомленні УНН.