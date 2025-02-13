Уроки курсу інтерактивні та ігрові

Для школярів напрацювали новий безкоштовний онлайн-курс на тему здорового харчування. У ньому учні 5-9 класів навчаться харчуватися корисно й збалансовано. Через інтерактивні завдання та гру слухачі курсу дізнаються, як обирати корисну їжу, повідомляє МОН.

Програма курсу містить чотири модулі й охоплює такі теми:

«здорова тарілка»;

сезонність та різноманітність продуктів;

роль води, солі, цукру та трансжирів;

поживні речовини, вітаміни та мікроелементи;

режим харчування та вміння читати етикетки;

вплив їжі на емоційний стан, небезпека переїдання й дієт;

прийняття свого тіла;

зв’язок між харчуванням, сном і фізичною активністю.

Кожна тема подається у відеоуроках тривалістю до 10 хвилин. У кінці курсу учасники отримають детальні плани занять для двох вікових груп (5-7 та 8-9 класів), презентації, інтерактивні завдання та ігри, які допоможуть провести захопливі й ефективні уроки, а також корисні матеріали для роботи з батьками та сертифікат про завершення навчання.

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Онлайн-курс напрацювали ЮНІСЕФ в Україні спільно зі студією онлайн-освіти EdEra та ГО «Асоціація дорослого та дитячого харчування».