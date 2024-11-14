Реформа шкільного харчування дозволить забезпечити гарячою їжею максимум шкіл

Для того, щоб забезпечити учнів усіх шкіл якісним гарячим харчуванням, пропонують запровадити кейтерингову модель харчування або залучити заклади профтеху чи місцевий бізнес для таких послуг. Адже не всі школи мають потрібні умови та обладнання. На Львівщині вже запланували створити чотири опорні кухні в школах, які зможуть забезпечити обідами до 30 інших закладів освіти. Такі пропозиції озвучили на першому Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що відбувся 12-13 листопада у Києві, інформує ЛОВА.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні 1,8 млн учнів середніх шкіл забезпечені харчуванням. З них близько половини харчуються безкоштовно гарячими сніданками або обідами за рахунок державних коштів. З цього навчального року безкоштовне гаряче харчування доступне для усіх учнів початкових класів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що з понад тисячі шкіл у громадах Львівщини лише половина може забезпечити учнів гарячими обідами. І лише 10% з цих закладів мають сучасні харчоблоки та можливості для якісного приготування страв.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Щоб змінити ситуацію, на Львівщині облаштують чотири опорні кухні, які зможуть забезпечити обідами майже три десятки шкіл з навколишніх сіл. На облаштування опорних кухонь зі сучасним обладнанням з державного бюджету скерували понад 55,5 млн грн. Такі кухні створять у:

Новояворівській школі №1,

Сколівській школі №3,

Городоцькій опорній школі №5,

Жовківській школі №3.

Крім того, визначили 7 шкіл, в яких модернізують базові кухні, щоб вони могли забезпечити харчуванням своїх учнів. Йдеться про:

Пустомитівську школу №2,

Бісковицьку школу,

Новороздільську школу,

Зубрянський ліцей,

Старосільський ліцей,

Червоноградську гімназію імені родини Луговських,

Червоноградський ліцей.

Голова ЛОВА запропонував запровадити кейтерингову модель харчування у школах. Це зекономить кошти. А послуги готові надавати заклади профосвіти або місцевий бізнес, які сучасними підходами до приготування їжі можуть забезпечити їдальні смачними сніданками-обідами і свіжими локальними продуктами.

«У нашій області надавати кейтерингові послуги школам, які самостійно не можуть облаштувати їдальні, уже готові Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу, Сокальський, Меденицький професійні ліцеї і Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну Львова. Ми підрахували, що таким чином охопити якісними обідами зможемо до 86% учнів нашої області. Пропоную уряду розглянути можливість надати субвенцію для втілення такого задуму», – зазначив Максим Козицький.

Обговорення шкільного харчування відбулося на міжнародному саміті щодо програми шкільного харчування і впровадження найкращих практик. У ньому взяли участь понад 500 учасників зі всього світу, більше 20 міжнародних організацій, представники урядів та посольств понад 20 країн.