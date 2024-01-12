Помірне споживання інжиру принесе велику користь для здоров'я

Раніше, до популярності цукру, інжир часто використовували як підсолодувач для десертів. Нині, коли все більше людей відмовляється від доданого цукру, інжир знову є популярний, як більш здорова альтернатива. Цей плід задовольняє тягу до солодкого. Результати досліджень, як повідомив експерт МОЗ, гастроентеролог-дієтолог Олег Швець, демонструють позитивний вплив інжиру на здоров’я людини.

Плоди інжиру є чудовим джерелом вітамінів А та С, кальцію, заліза, калію, магнію. Один середній плід містить 37 калорій, 0,5 мг натрію, 10 г вуглеводів, 1,45 г клітковини, 8 г цукру.

Утім, варто пам’ятати: інжир корисний у помірних кількостях. Рекомендована порція – один середній плід інжиру на день. Не варто їсти більше, щоб тримати загальне споживання цукру на нижчому рівні.

Інжир можна їсти свіжим окремо або додати в салат, до сиру, йогурту. Він чудово подійде до випічки, як підсолодувач. Дрібно порізаний плід можна додати до тіста, як родзвинки, готуючи хліб, печиво або кекс.

Корисні властивості інжиру

Сприяє зниженню високого артеріального тиску. Гіпертонія може призвести до серцевовосудинних захворювань, зокрема інсульту і інфаркту. Одним із чинників, який зумовлює зростання кров’яного тиску, є дисбаланс ключових мінералів калію і натрію. Він викликаний споживанням надмірної кількості натрію та недостатньої кількості калію.

«Інжир багатий на калій і здатен виправити цей дисбаланс. А високий вміст клітковини в інжирі допоможе вивести надлишок натрію з організму», – каже Олег Швець.

Поліпшує травлення і кишковий транзит. Проблеми з травленням можуть проявлятися порушенням транзиту та випорожнення кишківника від запорів до діареї. В обох випадках допомагає збільшення споживання клітковини, якої багато в інжирі. Крім того, ці плоди є чудовим джерелом пребіотиків, які поліпшують композицію кишкових бактерій та функціональний стан кишечника.

Збільшуєя щільність кісток. Інжир є хорошим джерелом як калію, так і кальцію. Ці мінерали можуть працювати разом, щоб покращити щільність кісток та запобігти таким захворюванням, як остеопороз. Дослідження показують: дієта, багата калієм, здатна покращити здоров’я кісток, а кальцій є ключовим структурним компонентом кісток.