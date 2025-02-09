Домашній кетчуп – це смачний та корисний варіант соусу, який легко приготувати вдома. Без зайвих добавок і консервантів він стане ідеальним доповненням до будь-якої страви. Натуральні помідори, спеції та трохи любові – і ви отримаєте кетчуп, який буде ідеально смакувати кожного дня.

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

цукор – 100 г;

гвоздика – 10 шт.;

виноградний оцет – 1 ст. л.;

духмяний перець (горошками) – 6 шт.;

чорний перець (горошками) – 6 шт.;

дрібка гострого червоного перцю;

сіль.

Спосіб приготування:

Для класичного кетчупу вибираємо великі червоні стиглі помідори з щільним м’якушем. Вкладаємо їх у велику миску, заливаємо окропом на 1-2 хвилини. Потім холодною водою – має відшаруватися товста зовнішня плівка, пишуть «Файні рецепти».

Очищаємо помідори від плівки, розрізаємо на часточки й акуратно вирізаємо насіння. Якщо насінини залишаться, кетчуп матиме не дуже приємний вигляд.

Подрібнюємо помідори блендером до однорідної маси. Щоб вилучити всі рештки насіння, пюре додатково можна протерти крізь сито.

Всі спеції ретельно розтираємо у ступці.

Вкладаємо томатну масу у каструлю з товстим дном та варимо на середньому вогні, часто помішуючи.

Через 35-40 хвилин додаємо спеції, цукор, сіль, оцет, варимо ще трохи. Перевіряємо на смак і залишаємо ще трохи на вогні. Потім викладаємо кетчуп у стерилізовані банки й закатуємо.