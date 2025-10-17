Рейчел Мак-Адамс – одна з найвідоміших акторок Голлівуду, яка здобула найбільшу популярність завдяки ролям у романтичних драмах та комедіях. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів із Рейчел Мак-Адамс для незабутнього вечора.

«Щоденник пам’яті» (2004)

The Notebook

Екранізація бестселера Ніколаса Спаркса. У центрі сюжету – закохані Ной і Еллі, на заваді стосунків яких стає різне соціальне становище, яке розділяє їх на роки. Та попри всі перешкоди їм вдається зберегти почуття та записати найголовніше у щоденник. Коли Еллі втрачає пам’ять, Ной перечитує їй щоденник спогадів про їхню історію кохання.

«Дружина мандрівника в часі» (2009)

The Time traveler's Wife

Генрі через складне генетичне захворювання вміє переміщатися в часі. Свої здібності він не може контролювати, вони проявляються самі, як і їх наслідки. У цьому складному стані його супроводжує дружина Клер.

«Опівночі в Парижі» (2011)

Midnight in Paris

Париж у дощ, нічні прогулянки, літературні генії та магія. Романтик в душі і письменник у житті Гіл Пендер, прогулюючись нічним Парижем, раптом подорожує в минуле. Там він зустрічає Сальвадора Далі, Ернеста Гемінґвея, Гертруду Стайн та подружжя Фіцджеральдів. Герой розуміє, що ці зустрічі – не випадкові.

«Клятва» (2012)

The Vow

Лео і Пейдж нещодавно одружились. Під час медового місяця вони потрапляють у ДТП, внаслідок якого Пейдж отримує травму голови та впадає в кому. Після того як вона прийшла до тями зʼясовується, що дівчина нічого не памʼятає, навіть свого чоловіка і батьків. Лео не готовий втратити кохану, тож намагається повернути її довіру та пригадати себе.

«Коханий з майбутнього» (2013)

About Time

У 21 рік Тім Лейк виявляє, що може подорожувати в часі. Тім не може змінити історію, але він може змінити те, що відбувається або відбувалося в його власному житті. Нещасний випадок обриває часову петлю, і Тім повинен одержати над часом перемогу знову. Серед іншого, завдяки подорожам у часі він намагається справити враження на Мері, з якою вони створюють сім’ю.

«Алоха» (2015)

Aloha

Браян Гілкрест майже нікому не подобається через свій паршивий характер. Одного разу його відправляють на військову базу на Гаваях. На острові він знайомиться з Елліс, яка мала стати його помічницею. Невдовзі Гілкрест зустрічає колишню кохану Трейсі (Мак-Адамс), яка багато років тому пішла від нього. Зараз вона дружина його товариша по службі. Браяну доручають контроль запуску супутника, на якому є зброя. Тому він вирішує перешкодити цьому.