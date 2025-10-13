Сандра Буллок – зовсім не класична комедійна акторка. Її багатогранність дозволяє втілювати на екрані найрізноманітніші ролі – від драматичних героїнь до супергеройок. Однак саме за комедійні образи вона здобула шалену популярність – її легкість, кумедність та наївність підкорює навіть найвибагливіших глядачів.

ZAXID.NET пропонує добірку найкращих ромкомів із Сандрою Буллок, які точно варто переглянути.

«Поки ти спав» (1995)

While You Were Sleeping

Соромʼязливість заважає Люсі познайомитися з чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Одного разу вона випадково рятує йому життя, але чоловік потрапляє до лікарні, де кілька тижнів лежить непритомний. Рідні Пітера приймають Люсі за його наречену, і дівчина підіграє їм. З часом Люсі і сама повірила у вигадку.

«Міс конгеніальність» (2000)

Miss Congeniality

Ґрейс – агентка ФБР. Для виконання завдання під прикриттям її направляють на конкурс краси «Міс Америка», де вона має викрити серійного убивцю. Середовище конкурсів краси аж надто чуже для Ґрейс, однак упродовж фільму на неї чекає перетворення з бридкого каченяти на лебедя.

«Освідчення» (2009)

he Proposal

Маргарет – сувора керівниця, яку в офісі всі ненавидять. Але одного разу вона опинилась під загрозою депортації до Канади, тому вирішила збрехати, що її підлеглий Ендрю – її наречений. Після цього вони були вимушені грати пару перед рідними Ендрю.

«Все про Стіва» (2009)

All About Steve

Авторка кросвордів Мері Горовіц – розумна і приваблива дівчина, але досі самотня. Одного разу батьки влаштовують їй побачення з сином своєї подруги, якого звуть Стів. Мері закохалася в нього з першого погляду. Однак після декількох побачень Стів змушений поїхати в інший штат, щоб зробити репортаж про ураган, і Мері вирішує їхати з ним. Дівчина мандрує за коханим всією країною, аби довести йому, що вони створені одне для одного.

«Кохання з повідомленням» (2002)

Two Weeks Notice

Джордж найняв Люсі як помічницю майже випадково, і вона старанно виконувала набагато більше обовʼязків, ніж мала б. Зрештою начальник без неї став безпорадним, а вона втомилась від ролі няньки. Усвідомивши це, Люсі пише заяву на звільнення, але Джордж ставить їй умову – дівчина повинна знайти собі рівноцінну заміну.

«28 днів» (2000)

28 Days

Гвен Каммінгс – успішна журналістка і авторка колонки в престижному виданні. Вона самовпевнена і дивакувата, що часто заважає їй спокійно жити. Гвен зловживає алкоголем і через це потрапляє до реабілітаційної клініки, де їй потрібно буде прожити 28 днів і переосмислити свої дивацтва.

«Вкрадені серця» (1995)

Two If by Sea

Фільм розповідає історію двох закоханих, які вирішили вкрасти картину відомого художника, аби розбагатіти і почати нове життя. За гроші від картини пара їде у вікенд на престижний курорт, однак доля підкине їм вагомий урок.