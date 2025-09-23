Десятиліття 90-х подарувало глядачам культові комедії, які запам’яталися легковажними сюжетами та ексцентричними персонажами. Для тих, у кого на цей період припало дитинство, ці фільми є особливо ностальгійними.

ZAXID.NET пропонує добірку улюблених комедій 90-х, наповнених добрим сімейним гумором, кумедними ситуаціями та несподіваними поворотами.

«Проблемна дитина» (1990)

Problem Child

Бен Хілі та його дружина Фло беруть на виховання семирічного хлопчика Джуніора. Однак прийомний син виявляється тим ще бешкетником, який ламає їхній звичний життєвий устрій. Насправді ж Джуніор у такий нетрадиційний спосіб прагне привернути до себе увагу.

«Стій! Або моя мама буде стріляти» (1992)

Stop! Or My Mom Will Shoot

Джо Бомовскі працює поліцейським. Несподівано до нього приїжджає владна і настирлива мати Тутті, яка втручається в його роботу, ненавмисно створюючи хаос. Коли мати стає свідком вбивства, Джо мусить розслідувати цю справу разом із нею.

«Кучерявка Сью» (1991)

Curly Sue

Дев’ятирічна дівчинка-сирота з кучерявим волоссям Сью живе з добрим, але небагатим опікуном Біллом Дансером. Вони кочують містами в пошуках підробітку. Білл і Сью виживають завдяки невеликим аферам, під час однієї з яких випадково знайомляться з успішною адвокаткою Грей Еллісон у Чикаго. Інсценувавши наїзд автівки на Білла, дует аферистів несподівано отримує шанс пожити в розкішній квартирі Грей, яка запрошує їх до себе.

«Місіс Даутфайр» (1993)

Mrs. Doubtfire

Денієл Гілард – талановитий актор дубляжу, який обожнює своїх дітей, проте його часті вибрики дратують його дружину Міранду. Після чергового інциденту вона подає на розлучення. Денієла це дуже засмучує, і він вирішує переодягнутися в жінку та влаштуватися до своїх же дітей хатньою робітницею.

«Ейс Вентура» (1994)

Ace Ventura

Ейс Вентура – ексцентричний і кумедний приватний детектив, який спеціалізується на пошуку зниклих тварин. Коли з тренувальної бази футбольної команди «Маямі Долфінс» викрадають талісмана – дельфіна Сніжинку, Ейс береться за справу. Йому доводиться розплутувати сліди, спілкуватися з підозрілими персонажами та потрапляти у безліч абсурдних ситуацій.

«Няньки» (1993)

Twin Sitters

Близнюки-бодібілдери Пітер та Девід Фальконе мріють відкрити власний ресторан і для цього погоджуються стати охоронцями розбещених племінників впливового бізнесмена Френка Гіллхерста. Брати мають опікуватися близнюками, які виявляються справжніми витівниками та постійно придумують підступні жарти проти своїх няньок. Поступово Пітер і Девід зав’язують справжні дружні стосунки із маленькими вихованцями.

«Марс атакує» (1996)

Mars Attacks!

Фільм-пародія про напад на Землю марсіан, які виглядають як маленькі зелені потвори з дивним почуттям гумору. Землянам доводиться винайти проти них зброю, щоправда, дуже дивну.