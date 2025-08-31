Любов, романтика, сміх і драма – саме за це ми любимо романтичні комедії, особливо фільми початку 2000-х, які повертають в ту унікальну атмосферу та особливий стиль у моді. Тож ZAXID.NET пропонує пригадати найпопулярніші ромкоми 2000-х, які точно викличать у вас ностальгію.

«Щоденник Бріджит Джонс» (2001)

Bridget Jones’s Diary

Бріджит Джонс (Рене Зеллвегер) вирішила нарешті опанувати себе й почати нове життя. Їй уже за 30, і вона почувається геть самотньою, адже з чоловіками в неї не складається. Батьки намагаються посватати їй сина сусідів, скромника Марка (Колін Ферт), а сама Бріджит шаленіє від свого начальника Деніела (Гʼю Грант). Із першого дня нового життя Джонс вирішує вести щоденник, у який вона записуватиме свої майбутні досягнення й перемоги.

«Реальне кохання» (2003)

Love Actually

Сюжет складається з девʼяти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за місяць до Різдва, кульмінація всіх сюжетів припадає на Святвечір, коли дія фільму переплітає між собою всіх персонажів.

«Чого хочуть жінки» (2000)

What Women Want

Самозакоханий Нік Маршал (Мел Ґібсон) – співробітник рекламного агентства. Він легко закохує в себе жінок, хоча нічого серйозного з ними не планує. Молода і успішна Дарсі (Гелен Гант) – його нова керівниця, яка займатиметься товарами для жінок. Повний обурення і сповнений духом суперництва Нік отримує завдання від Дарсі – досліджувати повсякденні жіночі вироби. Але під час досліду він виявляє надзвичайну здатність читати думки, причому виключно жіночі.

«Міс Конгеніальність» (2000)

Miss Congeniality

Ґрейс (Сандра Буллок) – агентка ФБР. Для виконання завдання під прикриттям її направляють на конкурс краси «Міс Америка», де вона має викрити серійного убивцю. Середовище конкурсів краси аж надто чуже для Ґрейс, однак упродовж фільму на неї чекає перетворення з бридкого каченяти на лебедя.

«Білявка в законі» (2001)

Legally Blonde

Посеред ідеального побачення хлопець Ел (Різ Візерспун) заявив їй, що вона не достатньо серйозна і не найкраща партія для такого нареченого, як він. Досхочу наплакавшись, Ел вирішила, що зможе повернути Ворнера, якщо покаже, що здатна досягти тих же результатів, що й він. Вона набрала необхідну для вступу в Гарвард кількість балів і поїхала слідом за екскоханим вчитися на юристку.

«Весільний переполох» (2001)

The Wedding Planner

Мері Фіоре (Дженніфер Лопес) – організаторка весіль, яка добре розуміється на любові та шлюбі. Проте її власне романтичне життя менш успішне за кар’єру. За дуже незвичайних обставин Мері знайомиться зі Стівом Едісоном (Метью Макконагі). Ця зустріч змусила її повірити у кохання. Однак з’ясувалося, що Стів – наречений її багатої клієнтки.

«Щоденники принцеси» (2001)

The Princess Diaries

Міа (Енн Гетевей) – скромна дівчинка з Сан-Франциско. Після смерті її батька життя дівчинки кардинально змінюється. Бабуся розповідає Мії, що вона королівської крові і є спадкоємицею трону. Тепер перед героїнею складний вибір – до шістнадцятиріччя вона повинна вирішити, чи залишитися жити з матірʼю звичним життям, чи стати принцесою.

«Як позбутися хлопця за 10 днів» (2003)

How to Lose a Guy in 10 Days

Енді Андерсон (Кейт Гадсон) веде колонку в модному журналі, де дає різні життєві поради жінкам. Багато порад вона випробовує і на собі. Так вона погоджується дослідити ризиковану тему про жіночі помилки в стосунках – вона планує змусити хлопця її кинути. Для цього вона знайомиться з Бенджаміном Баррі (Метью Макконагі), але не підозрює, що він уклав зворотне парі – йому треба за 10 днів домогтися від випадкової знайомої щирого почуття.