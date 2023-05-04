Назар ще трохи побуде в лікарні під наглядом лікарів

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» привезла 8-річного хлопчика з Бродівського району, у якого нещодавно перенесений коронавірус спровокував важкі ускладнення, зокрема, вірусний міокардит і пневмонію. Аби врятувати маленького пацієнта, його перевели на ШВЛ і встановити тимчасовий кардіостимулятор. Зараз серце хлопчика вже працює на 100%.

Спершу у Назара підвищилася температура до 39 градусів, виникла загальна слабкість, біль у животі і блювота, повідомили в лікарні. Батьки звернулися до центральної районної лікарні, і лікарі запідозрили у хлопчика отруєння та призначили відповідне лікування. Та стан хворого погіршувався, з'явився м'язовий біль і не минув біль у животі.

«Організм навіть води не приймав. Слабкість сильна, весь зелений. Я знову звернулася до лікарів, настояла на УЗД. Хотіла усе перевірити. Там виявили накопичення рідини у плевральній порожнині», – згадує мати Назара.

Медики помітили у хлопчика синюшність шкірних покривів, порушення ритму серцевих скорочень, двобічну пневмонію і перевели його реанімацію. Та невдовзі відправили хлопчика в львівський «Охматдит».

У лікарні Назара ретельно обстежили. У нього діагностували міокардит, двобічну пневмонію. Аналізи показали, що імуноглобулін G у нього більше 10, тобто дуже високий титр. Виявилося, що він недавно переніс коронавірус. Частота серцих скорочень була від 19 до 35, що дуже мало, а також порушена провідність серця на фоні вірусного міокардиту.

До «Охматдиту» Назар потрапив 20 квітня. Перші п’ять днів, за словами лікарів, були критичні. Його перевели на ШВЛ. Також було прийнято рішення встановити тимчасовий кардіостимулятор. До лікарні з львівського кардіоцентру приїхав аритмолог Сергій Бурковський і встановив хлопчику пристрій, який ще називають «штучним водієм серцевого ритму».

«Отруєння, як думали спершу, виявилося важким постковідним ускладненням. Це комбінація і вірусу, і бактерії. Ураження провідної системи серця та полісенментарна пневмонія. Covid-19 сильно б'є по імунній системі», – повідомила завідувачка відділення анестезіології Віра Приймакова.

Зараз стан хлопчика поступово поліпшується. Серце хлопчика, за словами лікаірв, вже працює на 100%. Невдовзі йому мають забрати тимчасовий кардіостимулятор. Ще деякий час він буде пробуде у кардіологічному відділенні під наглядом медиків.