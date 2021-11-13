Американська корпорація Johnson & Johnson заявила про плани розділитися на дві окремі компанії. Про це заявив генеральний директор J&J Алекс Горскі, пише Reuters.

Це стане найбільшим реформуванням компанії за її 135-річну історію. Фактично конгломерат охорони здоров'я виділить свій бізнес в галузі споживчого здоров'я у нову компанію.

Підрозділ фармацевтичних та медичних пристроїв збереже назву J&J, і компанія очікує розширити своє виробництво.

Завершити запланований розподіл компанія Johnson & Johnson має намір протягом 18-24 місяців. Після цієї заяви її акції зросли на 1,5%.

Видання вказує, що дитячий шампунь Johnson & Johnson's Band-Aids і засоби від кашлю вже давно стали обличчям компанії.

Але продаж фармацевтичного та медичного обладнання, який виробляє ліки проти раку, вакцини та хірургічні інструменти, цього року досягає майже 80 мільярдів доларів. Це значно більше за 15 млрд доларів, які, як очікується, принесуть споживчі товари.

Johnson & Johnson – американська компанія, великий виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання. Компанія була заснована в 1886 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Нью-Брансвік, штат Нью-Джерсі (США).

До складу корпорації входять близько 230 дочірніх компаній в більш ніж 50 країнах; продукція Johnson & Johnson продається в більш ніж 175 країнах.

Під час пандемії Covid-19 дочірня компанія Johnson & Johnson, фірма Janssen Pharmaceutica розробила однодозову вакцину від цього вірусу, яку сертифіковано для використання в США та Європейському Союзі.