В США дозволили щеплення «бустерною» третьою дозою вакцинами Moderna і Johnson&Johnson. Про це пише The Guardian.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволяє Moderna і Johnson & Johnson поставляти бустерні вакцини людям у віці 65 років і старше або молодим людям, що мають вищий ризик заразитися.

Препаратом Moderna можна вакцинуватися не менше ніж через 6 місяців, Johnson & Johnson – через два місяці.

Регулятор додав, що люди зможуть зробити укол будь-якою з трьох дозволених вакцин, незалежно від того, якою вони вакцинувалися спочатку.

Раніше FDA санкціонувало бустерні щеплення вакциною Pfizer.

Вчені підтвердили високу дієвість третьої дози вакцини Pfizer від коронавірусу. Третя доза вакцини Pfizer призвела до збільшення кількості антитіл у 50 разів у медичних працівників віком від 64 до 73 років, які отримали щеплення через вісім місяців після другої дози.