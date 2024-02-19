Великолюбінська лікарня є підрозділом ЛОКЛ з 2018 року

Теплопостачальна компанія «Галпек-Городок» погрожує з вівторка, 20 лютого, відключити від опалення Великолюбінську лікарню. Як стверджує теплопостачальник, керівництво Львівської обласної клінічної лікарні, підрозділом якої вже кілька років є Великолюбінська лікарня, блокує укладання угоди про постачання тепла та не розраховується за отримані послуги. Натомість в ЛОКЛ заявляють про завищені нарахування за тепло.

Як розповіла ZAXID.NET власниця фірми «Галпек-Городок» Марія Беницька, угода про теплопостачання Великолюбінської лікарні завершилася 31 грудня, однак керівництво Львівської обласної клінічної лікарні (ЛОКЛ) не поспішає її продовжувати та платити за отримані послуги. За січень борг за опалення Великолюбінської лікарні (площа якої близько 3,5 тис. м2) становить близько 500 тис. грн.

«Ми як теплопостачальна організація опалюємо цю лікарню вже десятий рік – з 2014 року. Закінчився договір на теплопостачання. Ми продовжуємо опалювати лікарню. Наші акти виконаних робіт нам не віддають, не підписують, за опалення не оплачують. Керівник ЛОКЛ висуває нам свої усні вимоги – взагалі неправомірні. Він та його заступники займаються самоуправством», – заявила Марія Беницька.

З її слів, заборгованість за надані послуги з опалення лікарні за січень становить близько 500 тис. грн. Опалення забезпечують твердопаливні котли.

«Послуги за січень не оплачені. У нас як теплопостачальної організації немає юридичних підстав продовжувати опалення», – каже Марія Беницька, зазначивши, що вже скерували офіційне попередження про відключення теплопостачання.

При цьому вона відкидає звинувачення керівництва ЛОКЛ щодо некоректних нарахувань за тепло. «Розташування лічильників визначили сертифіковані проектанти, коли проектували котельні, не наша організація. Наш лічильник повірений, сертифікований, запломбований. Вони поставили свої лічильники, заявляють, що наші начебто не в тому місці встановлені, тому не так рахують. При цьому немає жодних письмових зауважень, лише усні», – додає власниця компанії.

На її думку, керівництво ЛОКЛ хоче усунути її компанію від обслуговування лікарні, лобіюючи на це місце іншу фірму. «Знаючи, що сват Михайла Гички – Богдан Дубневич – також займається опалювальним бізнесом, ми розуміємо, що на це місце просто претендують», – припускає Марія Беницька.

Натомість заступник директора ЛОКЛ з економічних питань Роман Бакай заявляє, що керівництво лікарні має застереження щодо нарахувань за опалення, які отримує від теплопостачальника Великолюбінської лікарні. З його слів, ще в минулому опалювальному сезоні виявилося, що опалення іншого корпусу ЛОКЛ такої ж площі від «Львівтеплоенерго» значно дешевше, ніж те, яке здійснює «Галпек-Городок» у Великолюбінській лікарні з альтернативним опаленням.

«Львівтеплоенерго» за корпус аналогічної площі виставило нам рахунок близько 250-320 тис. грн у місяць. Різниця в ціні складає близько 100-150 тис. грн», – стверджує Роман Бакай.

З його слів, керівництво ЛОКЛ вирішило поставити свій лічильник тепла у Великолюбінській лікарні, який підтвердив припущення щодо некоректного обліку тепла.

«У 2023 році ми побачили, що розбіжності між лічильником «Галпек-Городок» і нашим лічильником становить близько 40%. Відповідно ми встановили ще один лічильник біля їхнього лічильника – побачили невідповідність близько 10%. Представник теплоенерго, якого ми запросили на цей об’єкт, пояснив, що там неправильно стоять розходоміри і водяний вузол. Відповідно ми запропонували зробити паспорт або проект на встановлення вузла обліку, де стоять лічильники та інші прилади, на що «Галпек-Городок» не погодився», – додав Роман Бакай.

Зважаючи на це, керівництво ЛОКЛ запропонувало «Галпек-Городок» свій варіант договору, однак ті відмовилися. Натомість ЛОКЛ не підписує їхнього варіанту угоди. Наразі обидві сторони не досягли компромісу щодо подальшої співпраці.