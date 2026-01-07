Костел намагалися передати громаді з 2005 року

Міністерство культури України передало історичний костел Святого Миколая у Києві у користування римо-католицькій громаді. Про це повідомили 7 січня пресслужба Мінкульту та премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Парафія Святого Миколая римо-католицької церкви отримала костел у користування строком на 50 років. За словами Свириденко, тепер віряни матимуть більше можливостей для відбудови пошкодженого пожежею та російським обстрілом храму, а також підтримки життя релігійної громади.

«Рішення – результат тривалого діалогу та взаємодії, яке враховує історичну справедливість для релігійної громади, забезпечує охорону пам’ятки національного значення та передбачає відповідальні дії держави щодо подальшого розвитку Національного будинку органної та камерної музики України», – повідомили у пресслужбі Мінкульту.

Що відомо про костел Святого Миколая у Києві

Римо-католицький костел збудував у 1899–1909 роках у неоготичному стилі український та польський архітектор Владислав Городецький за проєктом С. В. Валовського. Під час Другої світової війни костел пережив пожежу.

У 2005 році президент України Віктор Ющенко доручив передати костел римо-католицькій громаді, проте доручення не виконали. Вдруге передати костел спробували у 2020 році, проте це також не вийшло.

У вересні 2021 року на першому і другому поверхах органного залу в костелі Святого Миколая сталася пожежа. Основною причиною займання називали коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність римо-католицької громади в Україні. У листопаді 2021 року Мінкульт оголосив про передачу костелу св. Миколая у Києві римо-католикам.

У грудні 2024 року костел пошкодили уламки російської ракети. Вибуховою хвилею в костелі було пошкоджено фасад та центральний вітраж у формі готичної «троянди». Вибух також зруйнував віконні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів північної та південної веж, відомих як Хрестоцвіти.

У липні 2025 року Верховний суд зобов'язав Мінкульт повернути костел Святого Миколая парафії. Втім, вже у грудні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що отримав звернення від римо-католицької парафії про те, що Мінкульт саботує передачу костелу вірянам.