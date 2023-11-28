Котеджне містечко в Буковелі

Якщо об’єкт знаходиться на популярному курорті, з видами на гори та ще й в безпечному регіоні, можна сказати, що інвестори зірвали джек-пот. Лише уявіть, як може виглядати ваш власний котедж у стилі Барнхаус в центрі курортного села Поляниця, що знаходиться в урочищі Прелуки, Івано-Франківської області.

Варто зауважити, що просторі котеджі в гірській місцевості, які належать до котеджного містечка TrueVille, що у Буковелі – штучний товар, розрахований на обізнаного, у гарному сенсі слова перебірливого, але впевненого у собі покупця. Лише 14 будинків класу люкс чекатимуть своїх майбутніх власників після здачі в експлуатацію наприкінці 2024 року.

Обране місце заслуговує на окрему увагу. Дорога до гірськолижного комплексу «Буковель» займає лише 5 хвилин автомобілем. Але якщо розваги будуть не на часі, мешканці TrueVille мають усе необхідне на території котеджного містечка, щоб почуватись максимально комфортно. Але про це трохи згодом.

Дорога до «Буковелю» займає всього 5 хвилин автомобілем

Адже головний фокус інвестора спрямований на самі будинки. Кожен котедж має два поверхи та простору кухню-студію площею понад 30 квадратів.

Саме тут, біля каміна, гості котеджного містечка полюбляють збиратись та обговорювати яскраві враження від курорту. А якщо виникне бажання ще раз подихати гірським повітрям перед сном – до ваших послуг комфортна тераса з панорамними видами.

Гірські пейзажі – головний козир та родзинка об'єкта. Котеджі TrueVille спроєктовані таким чином, щоб кожен гість цього чудового місця мав змогу милуватись панорамними краєвидами.

Наприклад, мешканці другого поверху можуть виходити на балкон прямо зі своїх спалень. До речі, у кожній з них передбачений окремий санвузол.

Кожен відвідувач котеджу має змогу насолодитися живописними краєвидами

«Всі елементи дизайну будинків TrueVille ідеально вписуються у мальовничу природу Карпат. Саме для цього ми обрали архітектурний стиль Барнхаус як ідеальний варіант візуальної реалізації проєкту», – зазначають забудовники.

Чим вирізняється стиль Барнхаус

Перш за все – це гармонійне поєднання у будівництві дерева, металу та панорамних вікон. Завдяки цьому вдається досягти зрозумілої та простої архітектурної форми.

Особливості Барнхаусу від TrueVille:

котеджі правильної, прямокутної форми;

відчуття простору, навіть у невеликих приміщеннях завдяки високим стелям;

відчуття свободи через свідоме зменшення кількості перегородок між кімнатами;

гострий двоскатний дах з фальцевою покрівлею;

фасади, оздоблені дерев’яними панелями;

просторі відкриті тераси, щоб насолоджуватись красою та повітрям Карпат, не виходячи з дому.

Будиночок буде гарно освітленим всередині попри негоду

Велика площа скління робить внутрішні приміщення добре освітленими навіть у похмуру погоду. Природні сонячні промені залишаються всередині максимально довгий проміжок часу.

Саме Барнхаус дає змогу комфортно жити поруч з природою із максимальним зануренням у навколишнє середовище. Саме тому у колірній гамі котеджів переважають відтінки металу, дерева, а також землі та каміння.

Кожен будинок, збудований за принципами Барнхаусу вирізняється високою енергоефективністю, яка в кілька разів вища ніж у звичайних будинків із цегли. Усі підібрані матеріали екологічно чисті, не виділяють феноли, формальдегіди та інші шкідливі речовини, що небезпечні для здоров’я.

При цьому метал, каміння та дерево оброблені таким чином, щоб запобігти деформаціям та гниттю. Такий підхід значно підвищує термін експлуатації котеджів та їх сейсмічну стійкість.

Дизайн, вартість та технічні характеристики

Основна концепція інтер’єру – сучасний дизайн з автентичними елементами українського етнічного стилю. Зовнішній вигляд приміщень вийшов інстаграмним та затишним водночас.

Окрім самого будинку у вартість включено дві сотки землі, вже зроблений якісний ремонт з укомплектований санвузлами та меблюванням. Особливо приємно, що у кожному котеджі є камін, який створює незабутню атмосферу затишку та надихає на спілкування.

Котедж облаштований за всіма сучасними трендами

Архітектори TrueVille заклали в концепцію проєкту не тільки гармонійне злиття котеджів з природою, але і розвинуту інфраструктуру, про яку ми розповімо далі.

Інфраструктура котеджного містечка TrueVille-Буковель

На території буде працювати сучасний ресторан, завжди відкритий для всіх мешканців містечка. Це гарний спосіб розслабитись та відпочити, не обтяжуючи себе хатніми клопотами. З вікон закладу відкриваються захопливі панорамні види на гори Хом’як та Синяк.

До чи після їжи можна перепочити в басейні, з якого також відкриваються шикарні види на місцеві пейзажі. Завдяки системі підігріву релаксувати можна всі 365 днів на рік. Щобільше, навіть погана погода або пізній час доби не завадять насолодитися купанням на свіжому повітрі.

Окрім басейну та ресторану на території TrueVille передбачені місця для паркування. Залишити машину на них можуть як мешканці, так і гості комплексу. Серед 40 паркомісць є ті, що закріплені за власниками котеджів, а також завжди залишається вільне місце для інших відвідувачів комплексу.

Завдяки підігріву басейном можна користуватися навіть, коли погана погода

Котедж у TrueVille можна розглядати, як вдалу інвестицію з метою збереження та примноження капіталу. Нерухомість у регіоні постійно зростає в ціні, до того ж її дуже вигідно здавати в подобову оренду.

Усі організаційні моменти бере на себе керуюча компанія, вона ж гарантує мінімальний прибуток від 25 000 доларів на рік. До речі, за прогнозами операційний прибуток (ЕВІTDA) майже вдвічі вищий та може становити 49 280 доларів.

Наразі є усі сподівання, що ці прогнози справдяться, адже навіть в умовах пандемії та війни Буковель щороку відвідують кілька мільйонів вітчизняних туристів. За підсумком 2022 року саме цей курорт став самим популярним внутрішнім місцем відпочинку в Україні.

У таких умовах інвесторам лишається тільки радіти регулярному зростанню вартості землі та кадратних метрів, а також підраховувати додатковий дохід від здачі нерухомості в оренду.

Детальну інформацію щодо інвестиції в котедж на території Трувіль можна знайти за посиланням.