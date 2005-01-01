Кожен третій українець продовжує користуватися ВКонтакте

ВКонтакте не здає позицій і, попри заборону, залишається серед найпопулярніших в Україні сайтів

Станом на 11 червня 2018 року, російська соціальна мережа ВКонтакте досі знаходиться серед найбільш популярних за відвідуваністю ресурсів на території України.

Про це йдеться у дослідженні компанії Factum Group Ukraine, яке опублікувала Інтернет-асоціація України. Згідно до результатів дослідження, найпопулярнішими доменами в Україні за травень 2018 року стали Google, Youtube, Facebook, ВКонтакте та Ukr.Net. Уточняється, що дослідженням було охоплено окупований Росією Крим і тимчасово непідконтрольні території Луганської і Донецьких областей.

Результати дослідження компанії Factum Group Ukraine

У десятку популярних ресурсів також увійшли сайти таких компаній і сервісів, як Яндекс, Однокласники, OLX, Приватбанк та Синоптик.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній. Під заборону потрапила низка російських сайтів серед яких соцмережі ВКонтакте і Одноклассники і Яндекс.