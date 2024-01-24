Внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 200 шкіл

В Україні внаслідок російських обстрілів зруйновано понад 200 шкіл, більш як 1600 – пошкоджено. Про це у середу, 24 січня, повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків.

«Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 – зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні була пошкоджена», – зазначив заступник на брифінгу.

За словами Сташківа, це спричиняє відсутність доступу до освіти в українських дітей. Також він додав, що на сьогодні в Україні близько 900 тис. дітей навчаються дистанційно.

«Вони не можуть відвідувати школи і навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів», – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару по Львову 29 грудня окрім 10 житлових будинків також були пошкоджені три школи і дитсадок. Окрім ліцею «Оріяна», руйнувань зазнали ще три навчальні заклади: СЗШ №86, ліцей «Сихівський» та ДНЗ №78.