Козловський попросив прокурора викликати його на допит
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
0 0
Цитата дня
«Я готовий заявити про порушення деякими депутатами закону, причому грубі порушення. Створені цілі чуть не бандформування. Викликайте мене на допит. Я особисто перший готовий про це заявляти».
Григорій Козловський, 9 листопада 2021 року
Відомий львівський бізнесмен і депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Григорій Козловський на засіданні Львівської облради публічно звернувся прокурора Львівської області Антона Войтенка з проханням викликати його на допит, на якому він пообіцяв розповісти про причетність до криміналу своїх колег по облраді. Сам Козловський, якому теж часто закидають різні зловживання, жодних імен у своєму виступі не назвав. У відповідь Антон Войтенко, який виступав з доповіддю про стан дотримання законності у Львівській області, сказав лише, що «підтримує таку комунікацію».
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET