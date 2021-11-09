

Цитата дня «Я готовий заявити про порушення деякими депутатами закону, причому грубі порушення. Створені цілі чуть не бандформування. Викликайте мене на допит. Я особисто перший готовий про це заявляти».

Григорій Козловський, 9 листопада 2021 року



Відомий львівський бізнесмен і депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Григорій Козловський на засіданні Львівської облради публічно звернувся прокурора Львівської області Антона Войтенка з проханням викликати його на допит, на якому він пообіцяв розповісти про причетність до криміналу своїх колег по облраді. Сам Козловський, якому теж часто закидають різні зловживання, жодних імен у своєму виступі не назвав. У відповідь Антон Войтенко, який виступав з доповіддю про стан дотримання законності у Львівській області, сказав лише, що «підтримує таку комунікацію».