11 травня у Театрі Заньковецької відбудеться концерт «Наша Квітка»

Пісні у її виконанні заставляють серце битися швидше! У 2023-му виповнюється 70 років від дня народження Квітки Цісик – видатної співачки українського походження. З цієї нагоди 11 травня у Театрі Заньковецької відбудеться концерт «Наша Квітка». Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Квітка Цісик – це легендарна українська співачка, чий талант та голос знають і люблять мільйони людей не лише в Україні, але й за її межами. Її творчість відзначалась численними нагородами та преміями, а пісні стали класикою української естради.

У своїй творчості Квітка Цісик об'єднала в собі красу української мови та неймовірні мелодії, що вже багато років незабутньо звучать у серцях слухачів. Пісні з репертуару співачки, такі як «Черемшина», «Де ти тепер», «Коханий», «Я піду в далекі гори» та ще багато інших, стали символом української культури.

Подія 11 травня змусить серця битися у ритмі улюблених хітів, які усі знають з дитинства. Прозвучать вони у виконанні кращих голосів Львова, а також великого духового оркестру під диригуванням Ярослава Горбаля. Художний керівник проєкту – Остап Майчик.

«Не пропустіть чудову нагоду насолодитись кращими піснями з репертуару Квітки Цісик у неймовірних виконаннях. Обирайте кращі місця для себе вже зараз!», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки доступні за посиланням.