Красуня Британка та її неперевершена команда

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому. Цього разу знайомтесь з сімома чарівними собаками та котами, які шукають свій дім.

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Тигрик - милий муркотун, віком до року. Для котика шукають відповідальних та люблячих господарів, які щодня чухатимуть йому за вушком.

Спокійна красуня Ніка, віком до року. Кішка обожнює лащитись, тому повсякчас з радістю зустрічатиме своїх господарів вдома.

Киця-муркотунка із заворожуючими очима за кличкою Британка. По поведінці видно, що вона була домашньою. У притулку сподіваються, що хтось упізнає в ній свою домашню улюбленицю. Якщо ні, то для нею підшукають відповідальних та люблячих господарів.

Молода спокійна та виважена Іггі. Собака добре гуляє на повідку та має хороші здібності до навчання.

Раф - швидше друг і компаньйон, аніж охоронець. Молодий песик соціалізований, спостережливий та чудово піддається навчанню.

Молода собака Інва. По поведінці видно, що була домашньою, адже вміє брати їжу з рук, соціалізована та має здібності до навчання.

Альфа - перша собака, що цьогоріч була доставлена на підприємство. Хвостата активна, дружня, любить спілкування з людьми. Окрім цього, Альфа, якій по віку близько року, добре піддається навчанню, може проживати в квартирі і в сім’ї з дітьми.

Фото Ірини Шелест