Лідери країн «Великої двадцятки» (G20) продовжили замороження виплати боргів найбідніших країн світу до червня 2021 року. Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту G20, який відбувся онлайн під головуванням Саудівської Аравії.

Учасники саміту наголосили, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці та рівню життя людей. Лідери G20 зобов’язалися «вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери».

Щодо конкретних кроків: країни продовжили до червня 2021 року програму із замороження боргів бідних країн. Генсек ООН закликав продовжити це до кінця 2021 року, однак у комюніке зазначено, що можливість продовження дії програми ще на 6 місяців розглянуть на весняних зустрічах МВФ та Всесвітнього банку, тобто гарантій поки немає.

Також лідери країн G20 обіцяють забезпечити справедливий розподіл вакцин проти коронавірусу.

«Ми визнаємо роль масштабної вакцинації як суспільного блага… Ми не пошкодуємо зусиль, щоби забезпечити вільний та рівний доступ для всіх людей до вакцин проти Covid-19», – зазначили лідери країн.

«Двадцятка» заявила про підтримку глобального проtкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator та його центру COVAX, який має забезпечувати доступ до вакцин.