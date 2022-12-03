Ціни на російську нафту обмежують, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну, яку вона веде проти України

Після того, як 27 країн ЄС запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії на рівні 60 доларів за барель, цю ініціативу також підтримали країни «Великої сімки» (G7) та Австралія, повідомило в суботу, 3 грудня, Міністерство фінансів США.

«Обмеження ціни є важливим інструментом для обмеження доходів, які Росія отримує для фінансування своєї незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи надійне постачання нафти на світові ринки. Ця політика особливо важлива для того, щоб забезпечити доступність поставок нафти в країни з низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків російської війни», – сказано в повідомленні.

Напередодні ЄС встановив граничну ціну на російську нафту, що постачається морем, на рівні 60 доларів за барель. Ціну корегуватимуть кожні два місяці. Згідно з домовленостями, вона має бути на 5% нижчою за ринкову.

Санкції ЄС, які стосуються постачання російської нафти морським транспортом, набудуть чинності 5 грудня.

Крім того, наступного тижня Коаліція з обмеження цін на нафту, яка складається з Євросоюзу, країн G7 і Австралії заборонить широкий спектр послуг, включаючи морське страхування та торгове фінансування, пов'язаних з морським транспортуванням сирої російської нафти, якщо покупці не купуватимуть її за ціною нижче 60 доларів за барель. Водночас імпортери, які купуватимуть російську нафту за ціною, не вищою за верхню межу, матимуть доступ до низки послуг країн коаліції, життєво важливих для торгівлі нафтою.

Політика обмеження цін спрямована на підтримку поставок російської нафти на світовий ринок при одночасному зменшенні доходів, які Росія отримує від продажу нафти, особливо у світлі підвищених цін, спричинених війною. Для досягнення цієї мети ЄС та інші країни, що входять до Коаліції з обмеження цін, розробили верхню межу ціни для підтримки потоку російської нафти за зниженими цінами.