Країни ОПЕК+ у неділю під час 19 засідання міністрів ОПЕК у режимі відеоконференції домовилися збільшувати видобуток нафти на 400 тис. барелів щодоби, починаючи з серпня 2021 року. Про це йдеться у прес-релізі ОПЕК.

«З огляду на поточні основи ринку нафти та консенсус щодо його перспектив, зустріч вирішила: ... налаштуйте збільшення їх загального виробництва на 0,4 мб / день щомісяця, починаючи з серпня 2021 року, до поступового припинення коригування виробництва на 5,8 мб / день, а в грудні 2021 року оцінюйте розвиток ринку та результати діяльності країн-учасниць», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було досягнуто домовленості намагатися повністю припинити коригування видобутку нафти до кінця вересня 2022 року.

Також повідомляється про ухвалене рішення щодо підвищення квоти видобутку нафти для Саудівської Аравії і Росії з 11 тис. до 11, 5 тис. барелів на добу, для Кувейту – з 2,809 тис. до 2,959 тис. барелів на добу та для Іраку - з 4,653 тис. до 4,803 тис. барелів на добу.

Наступне, 20-те засідання міністрів ОПЕК та інших країн-членів ОПЕК заплановано провести 1 вересня 2021 року.

Ціни на нафту різко впали із поширенням пандемії в квітні 2020 року. В якості реакції країни ОПЕК+ суттєво скоротили обсяг виробництва. Утім, згодом рівень цін на нафу відновився. Очікується, що докризового рівня видобутку нафти країни ОПЕК+ досягнуть до кінця 2022 року. Раніше в якості такого терміну називали квітень наступного року.

До країн ОПЕК належать Саудівська Аравія, Ірак та Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Нігерія, Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Конго, Лівія. Група ОПЕК + включає також Росію, Казахстан, Мексику, Судан, Південиий Судан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзію і Оман.

На початку липня ОАЕ заблокували рішення про збільшення видобутку, однак згодом країнам вдалося досягти компромісу.