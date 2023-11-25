Кошти на закупівлю зерна зібрали на форумі, який відбувся 25 листопада

За підсумками форуму Grain from Ukraine, який відбувся у суботу, 25 листопада, партнери та донори зібрали 100 млн доларів на закупівлю українського зерна для потреб вразливих країн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції Grain from Ukraine, передає «Українська правда».

Президент зазначив, що ініціатива із закупівлі українського зерна для країн, які потребують його, починає працювати. До Grain from Ukraine долучається все більше партнерів та донорів, які підтримують закупівлю зерна для вразливих країн.

«За минулий рік ініціатива залучила $180 млн, а за сьогодні вже є понад 100 млн доларів. Це підтримка інших держав та підтримка українського експорту. Це конкретний результат, я думаю, буде набагато більше. Я сподіваюся, що до кінця року ця цифра буде подвоєна», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того, в межах проекту Литва оголосила про виділення 2 млн євро. Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готова підвищити транзитні спроможності своїх портів для українського експорту.

Додамо, що Єврокомісія 25 листопада оголосила про виділення 50 млн євро на відновлення постраждалих від російських атак українських портів. За словами Урсули фон дер Ляєн, фінансова допомога щодо відбудови портової інфраструктури дозволить портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту морем.

Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від країн-партнерів катери для конвоювання чорноморського зернового коридору. До того ж Одеську область буде посилено новими установками ППО, що дозволить мінімізувати небезпеку для цивільних суден із українським збіжжям.