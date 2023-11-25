Покращення інфраструктури українських портів зможе сприяти харчовій безпеці у найбільш вразливих регіонах світу

Європейська комісія погодила виділення 50 млн євро на відновлення постраждалих від російських атак українських портів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 25 листопада.

За словами чиновниці, фінансова допомога щодо відбудови портової інфраструктури дозволить портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту морем. Окрім того, за словами президентки Єврокомісії, морські маршрути зможуть стати більш конкурентноздатними та передбачуваними експортними шляхами.

«Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші "шляхи солідарності" та надамо €50 мільйонів на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ», – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що покращення інфраструктури українських портів зможе сприяти харчовій безпеці у найбільш вразливих регіонах світу, які залежать від експорту українського збіжжя. Відповідний лист із поясненням щодо фінансування відбудови Урсула фон дер Ляєн надіслала президенту України Володимиру Зеленському.

Зазначимо, 25 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає катери для конвоювання чорноморського зернового коридору. До того ж Одеську область буде посилено новими установками ППО, що дозволить мінімізувати небезпеку для цивільних суден із українським збіжжям.