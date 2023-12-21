Міністр фінансів України Сергій Марченко [на фото посередині] підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом

Міністр фінансів Сергій Марченко та група офіційних кредиторів України з країн G7 разом з Паризьким клубом підписали зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом. Про у четвер, 21 грудня, повідомили на сайті міністерства фінансів.

Такий крок дозволить продовжити до кінця березня 2027 року дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року.

Документ підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

«Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що група офіційних кредиторів відзначила роботу уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни.