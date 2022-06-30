В України є час принаймні до 1 вересня до погашення 1,4 млрд доларів і виплати відсотків

Україна вивчає можливість реструктуризації боргу на тлі обмежених джерел фінансування бюджету в умовах війни. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Міжнародний валютний фонд співпрацює з українською владою та аналізує фінансову і боргову ситуацію в країні.

За даними двох анонімних джерел видання, розглядається кілька сценаріїв реструктуризації боргу, але прийняття рішення не очікується до кінця літа. Згідно з підрахунками Bloomberg, в України є час принаймні до 1 вересня до погашення 1,4 млрд доларів і виплати відсотків.

Так, один із варіантів, який розглядає Україна, – це так званий «запит на згоду», тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів.

Інший варіант передбачає використання заморожених активів Росії як застави, хоча, на думку джерел, юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла.

Зазначається, що реструктуризація облігацій України як спосіб знизити борговий тягар допомогла б гарантувати, що фінансування від основних союзників у сфері оборони та гуманітарної допомоги не буде спрямоване на погашення облігацій власникам.

Зазначимо, що згідно з весняним прогнозом Світового банку, обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року через військове вторгнення Росії.