Країни Заходу розробляють комплекс заходів з надання економічної допомоги Україні для її відновлення після завершення війни з Росією. План допомоги Україні буде аналогом «Плану Маршалла» – програми економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, яка почала діяти у 1948 році з ініціативи держсекретаря США Джорджа К. Маршалла.

Американський економіст та економічний історик Баррі Айченгрін проаналізував у своїх колонці The Guardian, як може виглядати «план Маршала» для України. ZAXID.NET пропонує переклад цього матеріалу.

«Допомога Україні може розпочатися вже зараз»

Обговорення плану Маршалла для України сьогодні є популярним «видом спорту». Гра починається з припущень вартості відновлення України від знищення російським вторгненням – 250 мільярдів доларів, або 500 мільярдів доларів, або 1 трлн, залежно від припущень про те, скільки всього знищено, яка вартість забезпечення біженців і так далі. Загальна вартість післявоєнного плану Маршалла порівнюється з ВВП США в 1948 році, коли ця програма почала діяти. Це, як правило, призводить до висновку, що вартість реконструкції України відносно розміру країн-донорів буде на тому ж рівні, що й план Маршалла.

Такі порівняння насправді не є найкращим використанням історії плану Маршалла. Неможливо оцінити вартість відновлення, доки залишається невизначеність щодо тривалості війни та того, скільки території буде контролюватись законно владою України. Те, що США були готові протягом чотирьох років забезпечити повоєнну Європу майже 5% свого ВВП нічого не говорить про те, чи є це достатнім рівнем підтримки України.

Інші аспекти цієї історії більше відповідають ситуації в Україні. Показовим, наприклад, є те, що виплата за планом Маршалла почалася ще тоді, коли в Європі ще тривали бойові дії. Хоча громадянська війна в Греції тривала до літа 1949 року, Греція отримала допомогу Маршалла в 1948 році. Фактично Греція отримала 300 мільйонів доларів вже в 1947 році під егідою Американської місії допомоги Греції.

Аналогічно допомога Україні може розпочатися вже зараз, але використовувати її слід обережно. Ремонт мостів, наприклад, які знову може зруйнувати Росія, не має жодного змісту.

Важливо також нагадати, що кошти плану Маршалла видавалися на 90% як гранти і лише на 10% як позики. Сьогодні лунають заклики до західних держав гарантувати нові українські державні облігації. Це знизить витрати уряду на позики до однозначних цифр і забезпечить кошти на реконструкцію. Але це зробить Україну ще більш заборгованою, коли вона стикнеться з проблемою реструктуризації свого старого боргу. Гарантії щодо додаткових українських запозичень були б лише способом для західних урядів здешевити допомогу на реконструкцію.

Більше того, [у 40-х роках] США створили незалежне агентство для управління планом Маршалла. Управління економічного співробітництва (ECA), звільнене від бюрократії Державного департаменту та Міністерства фінансів США, швидко запрацювало. Воно змогло використати досвід приватного сектора, починаючи з керівника Пола Хоффмана, президента корпорації Studebaker. Це дозволило уникнути зв’язків з ООН, де членство Радянського Союзу спричинило б проблеми.

Наданням допомоги Україні також має керувати автономний орган, підзвітний урядам-донорам. Хоча він може консультуватися та, в ідеалі, координувати свою діяльність з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, він повинен зберегти свою незалежність, враховуючи членство Росії в обох організаціях.

Архітектори плану Маршалла визнали необхідність відповідальності з боку одержувачів допомоги, виходячи з принципу «довіряй, але перевіряй». Європейські уряди представили детальні плани витрачання коштів США. Це було підставою для детальних переговорів з ECA перед тим, як гроші були виплачені. У таких країнах, як Греція, де були занепокоєння з приводу корупції, ECA мала сотні агентів, які були залучені у відповідні міністерства. Адміністративні реформи були передумовою допомоги за планом Маршалла.

Зрозуміло, що українці будуть занепокоєні до іноземного втручання в відбудову країни. Але іноземний нагляд – це ціна іноземної допомоги, особливо в таких масштабах, які потребує Україна. Уряд Києва може зменшити занепокоєння, підвищивши прозорість своїх витрат, наприклад, розширивши свій онлайн-портал державних закупівель ProZorro.

«Україна має можливість перескочити через покоління технологій»

У плані Маршалла пріоритетом було відновлення експортного потенціалу. Це мало відновлюючий вплив міжнародної конкуренції та політичні переваги європейської інтеграції. Україну майже напевно чекає довгий шлях до членства в ЄС. Але цей шлях можна прискорити, якщо західна допомога буде структурована таким чином, щоб синхронізувати українські інституції та політику з політикою ЄС.

Зрештою, план Маршалла дозволив Європі технологічно перескочити покоління. Європа на десятиліття відставала від США у використанні технологій «високошвидкісної пропускної здатності», на яких базувався «золотий вік» післявоєнного економічного зростання. Замість того, щоб просто реконструювати європейську промисловість за довоєнними стандартами, США намагалися залучити найсучасніші американські технології виробництва. Європейські чиновники, керівники заводів і члени профспілок поїхали до США в рамках фінансованих планом Маршалла місій з підвищення продуктивності, щоб дізнатися про ці методи, і повернулися з новими знаннями, що дало відчутні переваги для зростання економіки.

Україна тепер так само має можливість перескочити через покоління технологій – свою енергетичну систему більш «зеленою», модернізувати транспортну та комунікаційну інфраструктуру та оновити містобудування. Це передусім завдання для українців. Але захід може і повинен допомогти.