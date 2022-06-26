Велика Британія готова надати 525 мільйонів доларів як гарантії для кредиту Світового банку Україні наприкінці цього року.

За повідомленням прес-служби уряду Великої Британії, цей кредит покриватиме витрати на зарплати державного сектору, а також утримання шкіл та лікарень.

«Велика Британія покриває вартість кредиту лише в тому випадку, якщо уряд України не зможе платити. Таким чином, вони є як інвестицією у стратегічну стійкість України, так і висловлюванням впевненості у майбутньому країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня також стало відомо про те, що Німеччина виділить Україні мільярд євро грантової підтримки. Крім того, ще 9 млрд євро Україні виділить Європейський Союз.