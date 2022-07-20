Група кредиторів України дозволила їй відтермінувати платежі за боргами до кінця 2023 року. Цей термін може бути подовжений ще на рік, йдеться у заяві, опублікованій 20 липня на сайті Міністерства фінансів Німеччини.

«Ми, як офіційні двосторонні кредитори України, маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового року, за нашими вимогами та відповідно до національного законодавства країн-кредиторів», – йдеться у заяві кредиторів.

Крім того, вони закликали інших власників українських боргів також дозволити їй не виплачувати обов’язкові платежі до кінця 2023 року.

«Схвалення власниками облігацій та варантів пропозицій України означатиме суттєву підтримку уряду та народу України», – наголосили у Групі кредиторів.

Як пише «Бабель», до Групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також до спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Південна Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

19 липня Кабмін ухвалив постанову, в якій попросив про дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Згідно з документом, кінцева дата погашення облігацій відстрочується на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Додамо, що станом на кінець 2021 року держборг України становив 97,95 млрд доларів.

Російська агресія проти України призвела до зупинки сотень підприємств, що призвело до зниження надходження грошей в економіку. Водночас наразі низка країн надають Україні гранти і допомагають їй наповнювати державний бюджет.