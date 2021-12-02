KredoBank закупив для освітян книгу про те, як навчитися розпізнавати фейки
Кредобанк підтримав реалізацію соціального проєкту з навчання вчителів інфогігієні, який заснувала Оксана Мороз, авторка книги «Як не стати овочем»
Упродовж листопада освітяни Києва та Львова, які пройшли онлайн-навчання з інфогігієни, отримали від Кредобанку та Оксани Мороз понад 500 книг про безпечне перебування в інфопросторі.
«Книжка підказує, як ми можемо знайти інформацію, як можемо перевірити чи вона є правильною, як не стати людиною, яка читає і довіряє fake news, як не стати людиною, яка живе віртуально і неправильно», – пояснив голова правління Кредобанку Єжи Яцек Шугаєв.
У рамках соціальної ініціативи, у львівській гімназії керівник департаменту комунікацій Кредобанку Віктор Гальчинський провів для освітян лекцію з інформаційної гігієни. Зокрема, як фільтрувати інформацію в інтернеті, якими мають бути паролі до різних акаунтів і чому не варто поспішати проходити різноманітні тести у соцмережах.
«Представлені були приклади з життя, які шкодять безпосередньо роботі суспільства, які викликають ажіотаж та страх. У фейсбуці, наприклад, оголошують якусь інформацію, а виявляється, що цих подій і не було», – зазначила директорка Львівської гуманітарної гімназії ім. О.Степанівни Лариса Василишин.
Відтак, лайфхаками та порадами вчителі тепер зможуть ділитися і зі своїми учнями.