Упродовж листопада освітяни Києва та Львова, які пройшли онлайн-навчання з інфогігієни, отримали від Кредобанку та Оксани Мороз понад 500 книг про безпечне перебування в інфопросторі.

«Книжка підказує, як ми можемо знайти інформацію, як можемо перевірити чи вона є правильною, як не стати людиною, яка читає і довіряє fake news, як не стати людиною, яка живе віртуально і неправильно», – пояснив голова правління Кредобанку Єжи Яцек Шугаєв.

У рамках соціальної ініціативи, у львівській гімназії керівник департаменту комунікацій Кредобанку Віктор Гальчинський провів для освітян лекцію з інформаційної гігієни. Зокрема, як фільтрувати інформацію в інтернеті, якими мають бути паролі до різних акаунтів і чому не варто поспішати проходити різноманітні тести у соцмережах.

«Представлені були приклади з життя, які шкодять безпосередньо роботі суспільства, які викликають ажіотаж та страх. У фейсбуці, наприклад, оголошують якусь інформацію, а виявляється, що цих подій і не було», – зазначила директорка Львівської гуманітарної гімназії ім. О.Степанівни Лариса Василишин.

Відтак, лайфхаками та порадами вчителі тепер зможуть ділитися і зі своїми учнями.

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