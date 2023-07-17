WhiteBIT оголосила про Retrodrop

Нещодавно WhiteBIT, європейська криптовалютна біржа українського походження, анонсувала винагороду у WhiteBIT Token (WBT) – нативних токенах біржі за тестування власного блокчейну WB Network. Це фінальний етап перед запуском основної мережі. Компанія розказала більше, що треба зробити охочим, аби взяти участь у WB Network Retrodrop.

До запуску WB Network Retrodrop залишилися лічені дні

WhiteBIT постійно розвивається та працює над розширенням власної екосистеми. WB Network Retrodrop – це програма, що проводиться проектом під час підготовки до запуску головної мережі та передбачає винагороду для її учасників.

За дорожньою картою WhiteBIT Token, підготовка власного блокчейну мала завершитись до кінця 2 кварталу 2023 року. 30 червня WhiteBIT заявили про повну технічну готовність WB Network до релізу – наразі для запуску мейннету необхідно дочекатися результатів аудиту з безпеки, який вже перебуває на фінальній стадії. Очікується, що умови ретродропу будуть діяти до релізу мейннету, а це означає, що до кінця цієї активності лишилися лічені дні.

Тож щоб отримати винагороду, необхідно проявити активність та виконати зазначені проєктом завдання. Це можливість не тільки приєднатися до тестування перспективного проекту на ранньому етапі, а ще й отримати за це винагороду у нативних токенах біржі – WBT.

Як отримати винагороду від WhiteBIT

Усі завдання WB Network Retrodrop поділяються на 3 категорії та пов'язані з біржею, власне тестовою мережею та завданнями на Zealy (платформа, на якій можна виконувати завдання від різноманітних блокчейн-проєктів). Зокрема, це:

Створення WB Soul – цифрового ідентифікатора користувача, що пов’язує WhiteBIT та блокчейн WB Network. Наявність WB Soul є обовʼязковою умовою для участі у ретродропі. Окрім WB Soul, на біржі можна мати WBT у Holding, що, за словами її представників, збільшує розмір винагороди, надає додаткові переваги користувачам у рамках біржової екосистеми, а також стане основою для програм перерозподілу комісій мережі WB Network після релізу мейннету. Існує 11 рівнів Holding: чим він вищий, тим більша нагорода. Таким чином WhiteBIT хоче відзначити лояльних прихильників екосистеми WhiteBIT. Активність у тестовій мережі. Команда WhiteBIT свідомо вирішила не розкривати, що саме потрібно робити, та рекомендує розробити власний підхід до тестування мережі. Завдання на платформі Zealy належать до різних дій, які має зробити учасник. Наприклад, підписатися на президента компанії у Twitter, приєднатися до Telegram-спільноти тощо. За кожну дію надаватимуться бали, що потім враховуватимуться при розподілі винагород.

Що таке WB Soul та як його зареєструвати?

WB Soul – цифрова репрезентація користувача на блокчейні WhiteBIT. Це унікальний ідентифікатор, який є своєрідним «мостом» між біржею та WB Network. Його може створити будь-який користувач WhiteBIT з KYC (верифікація користувача).

Щоб зареєструвати WB Soul, треба виконати наступні кроки:

Під’єднайте Web3-гаманець до свого облікового запису в налаштуваннях.

Переконайтеся, що KYC-верифікацію пройдено.

Перейдіть на сторінку WB Soul.

Погодьтеся з Умовами.

Підтвердьте дію, натиснувши кнопку.

Інформація про WB Soul буде відображена в Explorer. Персональні дані не передаються в блокчейн під час створення або використання WB Soul. Усі WB Souls у тестнеті будуть автоматично перенесені до мейннету