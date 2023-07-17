Криптобіржа WhiteBIT оголосила про Retrodrop перед запуском власної мережі блокчейну
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Нещодавно WhiteBIT, європейська криптовалютна біржа українського походження, анонсувала винагороду у WhiteBIT Token (WBT) – нативних токенах біржі за тестування власного блокчейну WB Network. Це фінальний етап перед запуском основної мережі. Компанія розказала більше, що треба зробити охочим, аби взяти участь у WB Network Retrodrop.
До запуску WB Network Retrodrop залишилися лічені дні
WhiteBIT постійно розвивається та працює над розширенням власної екосистеми. WB Network Retrodrop – це програма, що проводиться проектом під час підготовки до запуску головної мережі та передбачає винагороду для її учасників.
За дорожньою картою WhiteBIT Token, підготовка власного блокчейну мала завершитись до кінця 2 кварталу 2023 року. 30 червня WhiteBIT заявили про повну технічну готовність WB Network до релізу – наразі для запуску мейннету необхідно дочекатися результатів аудиту з безпеки, який вже перебуває на фінальній стадії. Очікується, що умови ретродропу будуть діяти до релізу мейннету, а це означає, що до кінця цієї активності лишилися лічені дні.
Тож щоб отримати винагороду, необхідно проявити активність та виконати зазначені проєктом завдання. Це можливість не тільки приєднатися до тестування перспективного проекту на ранньому етапі, а ще й отримати за це винагороду у нативних токенах біржі – WBT.
Як отримати винагороду від WhiteBIT
Усі завдання WB Network Retrodrop поділяються на 3 категорії та пов'язані з біржею, власне тестовою мережею та завданнями на Zealy (платформа, на якій можна виконувати завдання від різноманітних блокчейн-проєктів). Зокрема, це:
- Створення WB Soul – цифрового ідентифікатора користувача, що пов’язує WhiteBIT та блокчейн WB Network. Наявність WB Soul є обовʼязковою умовою для участі у ретродропі.
- Окрім WB Soul, на біржі можна мати WBT у Holding, що, за словами її представників, збільшує розмір винагороди, надає додаткові переваги користувачам у рамках біржової екосистеми, а також стане основою для програм перерозподілу комісій мережі WB Network після релізу мейннету. Існує 11 рівнів Holding: чим він вищий, тим більша нагорода. Таким чином WhiteBIT хоче відзначити лояльних прихильників екосистеми WhiteBIT.
- Активність у тестовій мережі. Команда WhiteBIT свідомо вирішила не розкривати, що саме потрібно робити, та рекомендує розробити власний підхід до тестування мережі.
- Завдання на платформі Zealy належать до різних дій, які має зробити учасник. Наприклад, підписатися на президента компанії у Twitter, приєднатися до Telegram-спільноти тощо. За кожну дію надаватимуться бали, що потім враховуватимуться при розподілі винагород.
Що таке WB Soul та як його зареєструвати?
WB Soul – цифрова репрезентація користувача на блокчейні WhiteBIT. Це унікальний ідентифікатор, який є своєрідним «мостом» між біржею та WB Network. Його може створити будь-який користувач WhiteBIT з KYC (верифікація користувача).
Щоб зареєструвати WB Soul, треба виконати наступні кроки:
- Під’єднайте Web3-гаманець до свого облікового запису в налаштуваннях.
- Переконайтеся, що KYC-верифікацію пройдено.
- Перейдіть на сторінку WB Soul.
- Погодьтеся з Умовами.
- Підтвердьте дію, натиснувши кнопку.
Інформація про WB Soul буде відображена в Explorer. Персональні дані не передаються в блокчейн під час створення або використання WB Soul. Усі WB Souls у тестнеті будуть автоматично перенесені до мейннету