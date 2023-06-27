WhiteBIT виходить на ринок Польщі

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптобірж з українським корінням, продовжує масштабуватися та реалізовувати свою глобальну місію — впроваджувати технології блокчейн по всьому світу. Наступною країною, де WhiteBIT втілюватиме в життя свої стратегічні цілі, стала Польща.

WhiteBIT покаже людям у Польщі можливості криптотехнологій

Польський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену екосистему цифрових активів та сприятливі регуляторні умови. До того ж, згідно з результатами останніх опитувань:

77% поляків стверджують, що знають, що таке криптовалюта;

близько 10% поляків заявляють, що мають віртуальні гроші,

кожен третій вірить, що буде ними розплачуватись у майбутньому.

У цьому Польща відрізняється від інших країн Європи.

WhiteBIT прагне показати людям, які проживають у Польщі, можливості криптотехнологій за допомогою легкої у використанні платформи, функціонал якої не обмежується лише торгівлею. Користувачі можуть здійснювати миттєві транзакції у будь-яку точку світу, переказувати кошти своїм близьким чи пасивно заробляти від 1,35% на місяць завдяки інструменту «Криптодепозит». Також на криптобіржі немає обмежень щодо обсягу зняття коштів.

На біржі вже доступний польський злотий (PLN) та ще 9 державних валют, понад 350 торгових пар і 270 активів.

«Глобальна мета і місія нашої компанії – досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. Майбутнє людства за цифровими технологіями, зокрема блокчейном. Це те, у що ми віримо і чого дотримуємося. Вихід на ринок Польщі – це логічний крок розвитку не лише WhiteBIT, а й криптовалютної спільноти загалом. Тут є великий суспільний запит на впровадження і використання блокчейн-технологій, є зацікавленість і підтримка з боку держави і банківського сектору, і головне – є сприятливі умови для їх розвитку. Ми виходимо на польський ринок, щоб користувачі могли скористатися перевагами платформи та широкої екосистеми наших проєктів. Ми хочемо задати новий рівень у криптоіндустрії в Польщі, слідуючи нашому DNA – You set the level», – підкреслив Володимир Носов.

Криптобіржа WhiteBIT уже на світовому ринку

Нагадаємо, що WhiteBIT – це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована у 2018 році. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Наразі WhiteBIT має понад 4 млн зареєстрованих клієнтів у всьому світі. А один з ключових пріоритетів біржі – безпека коштів та особистих даних клієнтів. WhiteBIT входить до трійки найбезпечніших криптовалютних бірж, згідно з рейтингами CER.live. Крім того, незалежний аудит, проведений компанією Hacken, присвоїв WhiteBIT престижний рейтинг AAA, що зробило її другою найбезпечнішою біржею у світі.

Більше про функціонал та можливості біржі WhiteBIT можна дізнатися на самій платформі.