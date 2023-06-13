СЕО WhiteBIT Володимир Носов

10 та 11 червня відбулися два етапи головної криптоподії року в Україні – «Incrypted Conference 2023». Перший етап конференції пройшов у форматі безплатного онлайн-марафону для всіх охочих, другий – офлайн-мітапу в UNIT.City.

Перспективи Web3 (концепція нового децентралізованого інтернету, який базується на блокчейні), вплив криптовалют на економіку України, освіта та важливість лояльного законодавства для залучення міжнародного капіталу – це лише частина тем із програми заходу. Своїми ідеями щодо цього поділились 16 представників світових та українських криптопроєктів.

Головним партнером заходу була компанія WhiteBIT – одна з найбільших європейських криптобірж з українським корінням.

Новий закон допоможе залучити міжнародний капітал, – Носов

Відкрив онлайн-конференцію Володимир Носов, СЕО та засновник WhiteBIT. Темою його виступу була криптовалюта в Україні й те, як галузь може допомогти з післявоєнним відновленням країни.

На думку Носова, ключові чинники розвитку індустрії в Україні такі:

чітке і зрозуміле законодавство;

прозора судова система;

освіта та загальна криптограмотність українців;

наша найшвидша перемога над ворогом.

«Для України зараз великий шанс зробити прорив і прийняти закон, який допоможе залучити міжнародний капітал. Новий закон покаже, чи здатні ми щось змінити, або будемо далі слідкувати за тим, як інвестори спрямовують кошти в інші країни з менш консервативним законодавством, як-от Сінгапур і Гонконг», – зазначив Володимир Носов.

На його думку, криптогравці не мають достатньо можливостей для розвитку – зараз взаємодія між традиційною фінансовою системою та цифровими активами не врегульована – і новий закон має це вирішити.

Крім цього, Носов вказав на приклад зведеного регулювання цифрових активів – MiCA, яке нещодавно прийняли в ЄС.

«Нехай цей закон досить стандартний, але від нього більше й не треба. Кожна країна буде імплементувати MiCA на свій лад і Україна може також зробити багато індивідуальних кроків. Сподіваюсь, що наші регулятори розроблять закон, який буде демократичним і комфортним для криптогравців, щоб залучити міжнародний капітал в Україну», – наголосив він.

Важливішим за регулювання є лише прозорий суд

Саме так вважає Володимир, бо коли інвестор заходить у країну, він хоче розуміти, за якими правилами все працює, але головне – він має довіряти судовій системі. На його думку, нам треба активно над цим працювати та показати світу, що наша судова система працює. Тільки тоді інвестори прийдуть до України, навіть до появи чіткої регуляції, тому що вони будуть бачити, що мають реальні правові інструменти захисту своїх інвестицій.

Також СЕО WhiteBIT виділив три основні переваги криптовалют над традиційними фінансами:

Швидкість;

Прозорість;

Децентралізація.

Він зазначив, що нове покоління буде з підозрою ставитися до централізованих продуктів і до ширми, яку побудувала сьогоднішня фінансова система. На його думку, державним органам потрібно зайняти позицію лідера в децентралізованому сегменті, щоб слідувати сучасним тенденціям, а не бачити в цьому щось вороже.

Носов зазначив, що блокчейн – це складна тема, і він бачить велику проблему в тому, що більшість українців не розуміють, як працює ця технологія:

«Згідно з нашим соцопитуванням, тільки 5 – 8% людей розуміють, що значить криптовалюта. А понад 60% не довіряють індустрії, вважають криптовалюти скамом, пірамідою тощо. Тобто понад 60% не розуміють, що блокчейн – це про технології та абсолютно новий фінансовий світ», – зазначив Володимир Носов.

Саме через це WhiteBIT інвестує в криптограмотність українців. Для того, щоби прийти до mass adoption, людей потрібно навчати, а отже, проводити ще більше освітніх курсів і загалом розмовляти з людьми, розвінчувати поширені міфи та стереотипи про криптовалюту. Із розумінням прийдуть нові ідеї та поширення технологій у нашій країні.

Щодо ініціатив WhiteBIT у сфері освіти, Володимир вказав таке: «Компанія бере активну участь в освітніх ініціативах: реконструює ІТ-корпус Києво-Могилянської академії та запускає сертифікатну магістерську програму з блокчейн-технологій, запустила освітні курси з Мінцифрою, а з іншими партнерами – курси для трейдерів».

Отже, криптовалюти можуть відіграти важливу роль у відновленні економіки України. Крім того, широке використання блокчейну та криптовалют сприятиме привертанню інвестицій та забезпеченню прозорості й безпеки у фінансовій сфері.

Що варто знати про WhiteBIT

Це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Головною місією компанії є масове впровадження якісних блокчейн-технологій в Україні та світі. Наочним підтвердженням цієї ідеї стала можливість придбати квитки на другий день конференції за криптовалюту завдяки криптопроцесинговому сервісу Whitepay, який входить до екосистеми WhiteBIT. А за допомогою карток WhiteEX, які були представлені на стенді компанії, можна було швидко та зручно поповнити свій криптогаманець.