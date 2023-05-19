Володимир Носов

Попри повномасштабне вторгнення Росії, український IT-ринок продовжує зростати та навіть більше – направляти ресурси на допомогу Сил оборони України. Такий стан справ не подобається нашому ворогу, тож Росія намагається знищити репутацію компаній, які активно наближують перемогу донатами.

Більше про те, як криптобізнес підтримує державу та хто зацікавлений у тому, щоб знищити репутацію великих донаторів України, в інтерв'ю «Фокус» розповів засновник і СЕО компанії Володимир Носов.

Криптобізнес в умовах війни: як змінився інтерес до цифрових активів

Сьогодні інтерес до цифрових активів зростає, проте у публічній площині з'являється багато недовіри і сумнівів стосовно криптовалют та окремих гравців на цьому ринку. Володимир Носов пов’язує це з недостатнім рівенем обізнаності людей, що насправді таке крипта і як вона працює.

«Навісити ярлик простіше, ніж розібратися та зробити власні висновки. WhiteBIT зі свого боку робить усе, щоб боротися не з наслідками, а з першоджерелом проблеми. Для цього запроваджуємо безоплатні освітні програми і курси з блокчейну», – зазначає Носов.

Та паралельно із міфами сьогодні зросла також кількість корисної інформації. Саме завдяки цьому серед українців спостерігається позитивна тенденція та ріст зацікавленості до криптовалютних бірж, а вітчизняні компанії демонструють усьому світу широкі переваги від впровадження технології блокчейну в абсолютно різних сферах – як у бізнесі, так і в державному секторі.

«Саме криптофандрейзінг може стати ключовим плацдармом для відбудови України, тому що, наприклад, донати в крипті вже показали свою ефективність. Миттєвий переказ великих сум на потреби армії. Проста процедура конвертування. Для багатьох українців криптоактиви також стали способом зберегти свої заощадження при виїзді з окупованих територій та в умовах нестабільності фіатної валюти», – наголошує СЕО WhiteBIT.

У межах партнерства з офіційною платформою UNITED24 компанія WhiteBIT через криптопроцесинговий сервіс Whitepay створила можливість приймати донати на потреби України в більшості валют світу та понад 100 криптовалютах. Лише за три тижні повномасштабної війни криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів. Також за глобальним індексом від Chainalysis за 2022 рік, Україна увійшла в топ 3 світових лідерів із використання віртуальних активів. Це переконливий показник того, що інтерес до криптоактивів є.

Як WhiteBIT бореться із користувачами з Росії та протиправними операціями з криптою

Популярність криптоактивів має і зворотну медаль: у десятку лідерів за кількістю користувачів входить і Росія, а тамтешні олігархи використовують криптовалюту, щоб обходити санкції й відмивати кошти. Щоб не надавати послуг державі-агресорці, WhiteBIT з перших днів повномасштабного вторгнення розірвала будь-які зв'язки з ринком Росії.

«Ще в перші дні після повномасштабного вторгнення WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з Росії, ввела додаткові перевірки транзакцій, що можуть бути пов'язані з Росією, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії», – каже Носов.

Він додає, що на правовому, технічному й ідеологічному рівнях WhiteBIT дотримується безпеки, прозорості, відкритості та чесності, адже йдеться насамперед про відповідальність перед клієнтами і перед самими собою. Приміром, компанія співпрацює з Crystal Blockchain, Chainalysis та Visa Cybersource, які забезпечують повне розуміння кожної транзакції, найвищий рівень відповідності біржі стандартам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і протидію будь-яким шахрайським схемам. А ідентифікацією підозрілих активів та відстеженням шляхів їхнього переміщення займається оператор HAPI Labs.

«Ми технічно унеможливили будь-які операції, пов'язані з Росією, і неухильно виконуємо всі норми AML-комплаєнсу для виявлення та моніторингу діяльності з відмивання грошей в крипто і фіатних операціях. І як ​​прозорий бізнес ми завжди співпрацюємо із правоохоронними та судовими органами».

До того ж Носов відкрито коментує «вкиди», які поширюють стосовно WhiteBIT. Він зазначає, що варто звернути увагу, ким була розпочата та підтримана відповідна інформаційна кампанія.

«Я допускаю, що публічна проукраїнська позиція WhiteBIT як одного з великих гравців у криптоіндустрії та донаторів України може комусь заважати. Інформаційна війна зосереджена не лише на топчиновниках та політиках України. За рік ми бачили багато спроб знецінити роботу провідних українських фондів, волонтерів і бізнесу, що системно підтримує Збройні Сили. Але ми знали про такі ризики, коли заявляли: «WhiteBIT стоїть разом з Україною». Тому не дивно, що інтенсивність критики WhiteBIT зростає рівномірно з обсягами підтримки, яку ми надаємо Україні», – розповідає він.

WhiteBIT як один із стабільних криптодонаторів України

Слова Володимира Носова про підтримку України систематично підкріплюються діями. Днями засновник і CEO WhiteBIT отримав високу відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «За сприяння війську».

«На жаль, я не можу вдаватися в деталі щодо всієї допомоги, яку ми надаємо Силам оборони України. Скажу так: загалом ми передали на потреби української армії та цивільних людей допомоги на суму понад 400 млн гривень власних коштів», – ділиться Носов.

Також з перших днів повномасштабного вторгнення WhiteBIT почала допомагати цивільному населенню України. Тоді команда просто почала робити те, що могла в тих умовах, не озираючись на репутаційні бонуси. А вже сьогодні в компанії замислюються про створення власного благодійного фонду.

Допомога WhiteBIT відчутна і в державному секторі: компанія працює із Мінцифри та МЗС.

«Ще у квітні 2022 року між WhiteBIT та МЗС було підписано Меморандум. Якщо коротко – ми запропонували свої технологічні та організаційні можливості МЗС для допомоги консульській службі України за кордоном, щоб здійснювати підтримку наших громадян», – розповів засновник компанії.

WhiteBIT також підтримує Антикризовий центр МЗС та цілодобовий call-центр, що консультує наших громадян у різних куточках світу. Тобто забезпечує підтримку технічного оснащення мобільних груп МЗС і втілює принцип цифрової безбар'єрності. У підсумку це демонструє чудовий результат: бізнес та держава спільно допомагають українцям, які змушені тікати від війни.

Паралельно у межах проекту «Дія. Цифрова освіта» WhiteBIT разом із партнерами по індустрії запустили безоплатний курс із криптограмотності. Він дозволяє опанувати блокчейн на рівні, достатньому для вдалого старту в цій галузі.

«Ми реалізували одну з важливих складових Меморандуму про співпрацю між WhiteBIT та Києво-Могилянською академією. Стартував набір на першу в Україні та Східній Європі сертифікатну програму «Блокчейн технології» для магістрів. Студенти отримають знання про криптографію в блокчейн-технологіях, smart-контракти, технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку. Це те, чим наша команда неймовірно пишається, адже наша місія – зробити технологію майбутнього доступною. Крім того, вже розпочалися реставраційні роботи одного з корпусів Могилянки для якісного навчання IT-фахівців. Це теж частина нашої співпраці», – розповідає Носов.

Він підсумовує, що цей проект – ще одна інвестиція в підготовку якомога більшої кількості IT-спеціалістів, а отже – розвитку технологічного ринку та економіки України загалом.