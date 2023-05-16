Криптобіржа WhiteBIT розігруватиме серед своїх користувачів 101 NFT

У травні 2023 року WhiteBIT вперше випустила власну NFT-колекцію під назвою The WhiteBIT Bulls. Щомісяця біржа представлятиме 101 арттокен (10 видів по 10 одиниць) та 1 унікальний NFT. Усі вони будуть розігруватися серед нових користувачів платформи.

Кожен токен репрезентує логотип криптовалютної біржі, а головний персонаж цифрового мистецтва – бик. Він символізує висхідний тренд крипторинку та передає цінності компанії – постійний рух уперед.

Взяти участь у конкурсі можуть нові користувачі біржі WhiteBIT. У травні компанія планує нагородити 101 учасника, тому шансів на виграш – багато. Переможці матимуть усі права на унікальні токени.

Умови для участі у розіграші прості

Щоб стати власником колекційної NFT, треба всього лише:

зареєструватися на біржі;

на біржі; поповнити свій баланс в еквіваленті 5 USDT;

приєднатися до спільноти WhiteBIT у Telegram;

WhiteBIT у Telegram; мати web3-гаманець Polygon для отримання NFT;

заповнити коротку форму.

Докладніше з правилами акції можна ознайомитися в блозі WhiteBIT.

Тож позмагатися за пам’ятні артактиви досить легко!

WhiteBIT хоче порадувати не тільки новачків, тому біржа планує випустити інші колекції NFT для користувачів, які вже були зареєстровані на платформі. Але про це згодом.

Що варто знати про WhiteBIT

Це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці.

На цей час компанія налічує понад 1000 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та більш як 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів перевищив $2,5 млрд. Серед іменитих партнерів біржі є ФК «Барселона» та національна збірна України з футболу.