WhiteBIT, одна з найбільших криптовалютних бірж у Європі з українським корінням, та Whitepay – рішення для отримання криптовалютних платежів та внесків, розпочали партнерство з Благодійною організацією «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні». Завдяки цьому допомагати родинам важкохворих дітей та потерпілим від війни можна через донати криптовалютою.

Допомогти українським дітям можна ефективніше за допомогою криптовалюти

Україна входить до трійки світових лідерів із використання криптовалют та є однією з провідних держав за рівнем впровадження блокчейн-технологій. Від початку повномасштабного вторгнення криптовалюти стали одним із найдієвіших способів для швидкого збору донатів на ЗСУ. Тільки за першу добу воєнної агресії Росії, Мінцифри зібрало понад 7 мільйонів доларів у криптовалюті на допомогу армії. Тому інтеграція криптоплатежів у благодійні фонди — це ефективний спосіб допомогти тим, хто цього потребує найбільше і в найкоротший термін.

Раніше багатьох донорів могли знеохотити комісії за обмін, банківські затримки, та інші бюрократичні перепони. Зараз, завдяки інтеграції системи Whitepay, можна у лічені секунди конвертувати криптовалютні пожертви в гривні. Це допоможе Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні збирати більше міжнародних пожертв для українських дітей. Внески в 140 криптовалютах із будь-якого куточка світу доступні на цій сторінці для донатів.

На які проекти спрямують криптогроші

Головним напрямком діяльності БО «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» є Сімейні кімнати Рональда МакДональда. Уже 170 000 разів ця програма допомогла батькам і важкохворим дітям бути поруч у лікарнях у комфортних умовах.

З початком повномасштабного вторгнення, Фундація також запустила програми підтримки потерпілих від війни. Наразі активно діє програма «‎Продуктові набори»: родини ВПО в прифронтових і деокупованих районах отримали понад 190 000 наборів гуманітарної допомоги.

Саме завдяки благодійним внескам Фундація має змогу допомагати дітям, тому зараз кожен може підтримати Фундацію ще зручнішим способом – криптовалютою.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення компанія WhiteBIT активно допомагає Україні в благодійному, інформаційному та технічному напрямах. Уже рік криптовалютна біржа співпрацює з МЗС України, а за допомогою рішення від Whitepay криптопожертви з усього світу збирають UNITED24, Фонд Сергія Притули, Таблеточки та інші благодійні фонди.

Що варто знати про WhiteBIT, Whitepay та Фундацію Дім Рональда МакДональда в Україні

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Whitepay – SaaS-компанія, яка надає криптовалютні рішення для бізнесу та благодійності: криптоеквайринг, POS-термінали, платіжні та донат-сторінки. Компанія Whitepay одразу після початку великої війни запустила збір криптовалюти на потреби захисників. За допомогою Whitepay вже зібрано понад $2 000 000, і кількість пожертв зростає з кожним днем. Компанія співпрацює з 50+ благодійними фондами, що допомагають як військовим, так і постраждалим від війни українцям.

БО «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» – благодійна неприбуткова організація, що створює та підтримує програми задля покращення здоров'я та добробуту дітей і їхніх родин, а також розвиває сімейно орієнтований підхід у медичному догляді. З 2017 року Фундація відкрила й утримує шість Сімейних кімнат Рональда МакДональда в державних лікарнях Києва, Львова, Вінниці, Сум, Рівного і Харкова (наразі зачинена). З початку війни Фундація запустила додаткові програми підтримки сімей, що потерпають від війни. Сума допомоги 2022 року склала понад 100 000 000 грн.