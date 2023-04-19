11-річний шахіст отримав друге місце, а призові пожертвував військовим

11-річний шахіст з України Дмитро Федянин виборов срібло на турнірі для дітей в Об'єднаних Арабських Еміратах та віддав призові гроші для військових, які боронять Бахмут Донецької області. Про це повідомила 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр».

«11-річний Дмитро Федянин, який через війну був вимушений переїхати з Луганщини, серйозно займається шахами. На чемпіонаті ОАЕ з шахів у категорії для шахістів до 14 років хлопець виборов друге місце, не програвши жодної партії», – сказано в повідомленні бригади.

За інформацією військових, усі призові гроші хлопець вирішив до Великодня передати 93-й бригаді «Холодний Яр», яка нині воює за Бахмут. Водночас у повідомленні не вказано, яку саме суму хлопець пожертвував військовим.

Нагадаємо, раніше незряча школярка з Львівської області концертами зібрала для армії 650 тис. грн. Ще раніше понад млн грн на ЗСУ зібрав восьмирічний львів’янин, який давав вуличні концерти.