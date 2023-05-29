20 та 22 травня відбулися дві знакові криптоподії в Україні – ETHKyiv та відкриття серії вебінарів «Світ криптовалют та блокчейну» від Дія.Освіта. Ці заходи стали центром уваги для всіх тих, кого цікавлять цифрові активи. Проєкти дали змогу не тільки дізнатися бачення лідерів індустрії щодо її розвитку, але й надали змогу початківцям розібратись у можливостях, які надають блокчейн-технології.

Які важливі теми порушили на ETHKyiv

ETHKyiv має на меті збільшувати досвід та обмінюватися передовими ідеями про Web3 — наступне покоління інтернету, який є децентралізованим і працює на основі технології блокчейн. На заході спікери говорили про взаємодію держави з інноваціями, українські підприємства в секторі блокчейн, сферу NFT та освіту в галузі блокчейн.

Зокрема, спікер конференції Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України вважає, що «Україна може стати такою юрисдикцією, де криптокомпанії зможуть успішно працювати та розвиватись». Своєю чергою Володимир Носов, засновник і CEO криптобіржі WhiteBIT наголошує, що для успішного розвитку індустрії в Україні бракує кадрів розробників. Це відбувається через малу кількість освітніх програм та курсів із підвищення кваліфікації. Проте рішення є і воно полягає в розбудові освітнього сектору.

«Першочергово буде стояти питання кадрового дефіциту й компанії будуть жадібно набирати людей, щоб не випасти з конкурентної боротьби. Саме тому наш спільний освітній проєкт із Києво-Могилянською академією є актуальним і важливим кроком для зростання майбутніх спеціалістів у блокчейн-індустрії, що дасть змогу Україні зайняти провідну позицію в цій сфері майбутнього на глобальному рівні», — вважає Володимир Носов.

Також, на думку Володимира, технологія блокчейн та криптовалюти мають розв'язати проблеми сучасної економіки.

«Ми стоїмо на порозі масової інтеграції блокчейну і криптовалют в усі сфери нашого життя. Адже децентралізована мережа й лімітована емісія — це те, що закриває біль, який є на сьогодні в економіці. А біткоїн своєю чергою згодом стане цифровим золотом для наступного покоління, яке вже не сприйматиме фіатні валюти або дорогоцінні метали, як базу», - зазначив CEO WhiteBIT.

Криптовалюти — шлях до економічної незалежності

Іншим масштабним криптоівентом став старт серії вебінарів «Світ криптовалют та блокчейну: із чого почати?» від Дія.Освіта, який пройшов 22 травня.

Цей проєкт ставить на меті допомогти українцям розібратися в криптовалютах та можливостях блокчейну й цифрових активах. Наразі пройшло три вебінари на теми:

Криптовалюти — нова реальність.

Ethereum як екосистема: ключові виклики та плани на майбутнє.

Яка криптовалюта вважається «брудною»?

Спікером на першому вебінарі «Криптовалюти — нова реальність» був Володимир Носов.

Як і на заході ETHKyiv, так і на цьому вебінарі Володимир наголосив на важливості технології блокчейну у фінансовій системі, яка зазнала стагнації у своєму розвитку. На його думку, криптовалюти — це шлях до економічної незалежності та децентралізації.

«Поява технології блокчейну і криптовалют — це результат стагнації розвитку у фінансовій системі. Ці технології вирівнюють фінансовий сектор і дають змогу йому йти в одну ногу з навколишнім світом», – зазначив він.

До того ж Володимир наголосив на тому, що новому поколінню потрібні будуть реальні докази прозорості фінансової системи. На цей виклик змогли відповісти цифрові активи з простою та абсолютно децентралізованою системою.

Отже, ми вже зараз спостерігаємо стрімке розширення криптоспільноти у всьому світі. Доказом цього є велика кількість учасників таких криптоівентів, де однодумці можуть надихнутися новими ідеями у Web3, стати учасниками глобальних змін у світі та відкрити для себе можливості, які пропонує блокчейн.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT — це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Криптокомпанія була заснована ще у 2018 році. Коріння команди — українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу.



Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія».