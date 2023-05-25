Офіційний партнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, надає можливість придбати квитки на матч Україна – Мальта за криптовалюту вже сьогодні, до офіційного старту продажу.

Матч Україна – Мальта пройде у Словаччині

19 червня на стадіоні «City Arena» у Трнаві (Словаччина) відбудеться перший домашній матч відбору на Чемпіонат Європи 2024, в якому українська національна збірна України з футболу зіграє проти збірної Мальти.

До слова, з початку повномасштабної війни Україна не може проводити свої матчі вдома і змушена грати за кордоном. Тому вболівальники української збірної, які мають можливість відвідати матч і підтримати нашу команду, за криптовалюту можуть першими придбати квитки до офіційного старту продажу.

Як купити квитки на матч вже сьогодні

Цю можливість надає компанія WhiteBIT, що є офіційним криптопартнером збірної України. Попередній продаж стартує вже сьогодні, 25 травня. Кожен охочий зможе купити квитки за лічені хвилини завдяки технічному рішенню від Whitepay.

«Купівля квитків на матч Україна — Мальта за криптовалюту стане дебютною практикою для вболівальників. Відзначимо, що така опція може бути доступною і для майбутніх топових матчів української збірної проти збірних Англії та Італії. Тож пропонуємо вже зараз протестувати цю можливість та відчути переваги використання цифрових активів!» – кажуть у WhiteBIT.

Крім того, біржа розіграє 100 фірмових футболок WhiteBIT серед тих, хто придбав квиток на матч за криптовалюту. Конкурс пройде з 25 до 27 травня на сторінках у соцмережах WhiteBIT та збірної України. Більше про умови акції читайте за посиланням.

Партнерство WhiteBIT з українською збірною підкреслює зручність та інноваційність цифрових валют. Такі результати партнерства відповідають його меті – підтримувати український спорт, сприяти розвитку технологій та надавати зручні рішення для своїх вболівальників та користувачів. З кожним наступним кроком ми наближаємося до світу, в якому масове впровадження криптовалют – це вже не мрія, а реальність, що надає можливості, назавжди змінюючи наше повсякденне життя.

Нагадаємо, що WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди – українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія».