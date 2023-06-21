Перший криптоковоркінг в Україні

20 червня в Києві пройшло гучне відкриття першого криптоковоркінгу в Україні. «Digital Traders Hub» – це спільний проєкт лідерів індустрії криптобіржі WhiteBIT та крипто-освітньої компанії Cryptology.

Які можливості відкриває «Digital Traders Hub»

Цей коворкінг стане платформою для офлайн-навчання з трейдингу, де професіонали та експерти з криптовалютного ринку будуть ділитися своїми знаннями та стратегіями один з одним. WhiteBIT та Cryptology підтримують освіту у сфері блокчейну та допомагають розвивати фінансову грамотність серед населення, запускаючи безоплатні освітні онлайн-курси. А завдяки відкриттю коворкінгу буде можливість і офлайн-участі, що відкриває зовсім новий рівень нетворкінгу з однодумцями.

«Часто трейдерам бракує живого спілкування та обміну досвідом зі своїми колегами. Digital-хаб розв'язує цю проблему. Адже тут будь-який трейдер, від новачка до профі, відчує себе невіддільною частиною глобального крипто-ком'юніті, що невпинно розвивається в Україні!» – анонсували представники криптоковоркінгу.

«Digital Traders Hub» відкриває зовсім новий рівень нетворкінгу

Унікальною функцією «Digital Traders Hub» також буде й те, що на його базі запровадять навчання з трейдингу для підлітків та дітей. На думку засновника та СЕО WhiteBIT Володимира Носова, масова інтеграція блокчейну і криптовалют в усі сфери нашого життя вже почалась і особливо відкритою до новітньої технології є молодь.

«Біткоїн згодом стане цифровим золотом для наступного покоління, яке вже не сприйматиме фіатні валюти або дорогоцінні метали, як базу. Тож важливо підтримувати інтерес молоді до новітніх технологій та одночасно формувати фінансову грамотність, чому і сприятиме офлайн-школа», – зазначив засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

Коворкінг розташований у самому серці Києва за адресою: вулиця Євгенія Коновальця, 36д (БЦ Wave). Простір призначений на 25 людей. Час роботи: з 9:00 до 18:30 без вихідних.

У коворкінгу є все необхідне для комфортної роботи та повної концентрації на поточних задачах:

сучасні робочі місця,

комп'ютери у вільному доступі,

швидкісний інтернет,

генератори для випадків відключення електроенергії,

безпечне укриття.

Також ви зможете підкріпитися безплатними снеками або придбати їжу у вендингових автоматах, що встановлені на території коворкінгу.

У коворкінгу є все необхідне для комфортної роботи

Наразі є три пакети використання коворкінгу. Кожен пакет передплати надає різні рівні доступу до послуг та знижки на квитки на івенти спільноти.

Що варто знати про засновників «Digital Traders Hub»

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована ще у 2018 році. Наразі біржа налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу Барселона та збірної України з футболу.

Cryptology – це команда з 23 трейдерів, що діляться своїм досвідом та знаннями з тими, хто хоче розібратися у сфері трейдингу. Навчальні програми Cryptology дають змогу отримувати актуальні знання, які можна одразу використати на фінансових ринках. За три роки існування школа має понад 4000 студентів, які торгують та розвиваються в криптосфері та трейдингу.