На зйомках фільму «Матеріалісти»

Режисерка успішного минулорічного фільму «Минулі життя» (фільм отримав дві номінації на «Оскар») Селін Сон знімає романтичний фільм «Матеріалісти». Головні ролі у картині зіграють Кріс Еванс (Капітан Америка) та Дакота Джонсон («50 відтінків сірого»).

Фільм «Матеріалісти» покаже, як прибутковий бізнес однієї свахи ускладнюється тим, що вона опиняється у центрі токсичного любовного трикутника, який загрожує її клієнтам. Роль цієї професійної свахи виконає зірка Дакота Джонсон, а одного з її бойфрендів – Кріс Еванс. Також у картині зіграють Педро Паскаль («Мандалорець», «Гра престолів» та «Останні з нас»).

Режисеркою та сценаристкою «Матеріалістів» виступає Селін Сон. Зйомки фільму уже тривають. Прем’єра фільму запланована на 2025 рік.