Крюківський вагонобудівний завод має повний цикл виробництва вантажних і пасажирських вагонів

Український виробник залізничних вагонів Крюківський вагонобудівний завод веде переговори з операторами та лізинговими компаніями з Європейського Союзу про виготовлення вагонів під європейську колію 1435 мм, пише в четвер, 28 липня, LIGA.net з посиланням на Railway Gazette International.

Підприємство уже завершило випробування двох прототипів вагона-платформи, розробленого за європейськими стандартами. Наразі триває процес схвалення Європейським залізничним агентством, серійне виробництво планують запустити з першого кварталу 2023 року.

Характеристики 80-футового вагона-платформи типу Sggrss:

довжина з буферами – 26,39 м;

висота навантажувальної підлоги – 1155 мм;

вага вагона (тара) – 27 т;

вантажопідйомність – 108 тонн.

Очікується, що прототип Sggrss 90-футової платформи буде готовий до випробувань у третьому кварталі 2022 року та схвалений у 2023 році.

Крім того, у КВБЗ є плани щодо інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. Підприємство заявляє, що готове брати замовлення від європейських клієнтів.

Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці – одне з найбільших машинобудівних підприємств з повним виробничим циклом з виготовлення вантажних та пасажирських вагонів та локомотивів в Україні. Основний бенефіціар – глава наглядової ради Володимир Приходько.

Також LIGA.NET нагадує, що 14 липня Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) повідомило, що в Україні виявили російські активи на 70 млрд грн. Їх планують використати для відбудови країни після війни. 18 липня з'ясувалося, що серед цих активів – 25%-ва частка у КВБЗ, які у 2012 році придбала австрійська компанія OW Capital Management, підконтрольна росіянину Станіславу Гамзалову.